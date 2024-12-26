İBB’nin İstanbul’a kazandırdığı kreş sayısı 111’e ulaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2019 yılında başlattığı “Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri” (ÇEM) projesiyle okul öncesi eğitimde büyük bir başarıya imza attı. Proje kapsamında 106 olan merkez sayısı, 6 yeni kreşin hizmete açılmasıyla birlikte 111’e yükseldi.

Esenler, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Kartal, Pendik ve Sancaktepe’de faaliyete geçen kreşlerin toplu açılışı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla Esenler Birlik Mahallesi’nde gerçekleşti.

Kadın Koalisyonu: Kreş haktır

“Kreş eğitimi en büyük mega projedir”

Törende konuşan Ekrem İmamoğlu, erken yaşta eğitimin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Eğer biz dünyada güçlü bir devlet, güçlü bir millet olma karakterini elde edeceksek, çocuklarımızın her birine kreşte eğitim vermek en büyük mega projedir. Bunun başka bir yolu yok. Erken yaşta alınan eğitim, çocuklarımızın zihinsel ve duygusal gelişiminin temelini oluşturuyor.”

İmamoğlu, bilimsel araştırmaların okul öncesi eğitimin çocukların gelecekteki başarılarına etkisinin yüzde 90’lara ulaştığını gösterdiğini belirtti.

“Yerelden ihtiyaçları daha iyi hissedebilir"

Yerel yönetimlerin eğitime olan katkısının önemine vurgu yapan İmamoğlu, merkezi idarenin yükünü hafifletecek projeler ürettiklerini söyledi:

“Yerelden ihtiyaçları daha iyi hissedebilir ve çözümler geliştirebilirsiniz. Kreşler, yurtlar ve sosyal destek projeleri gibi yatırımlar, yerelde etkin bir şekilde hayata geçirilmelidir. İstanbul’dan başlayarak bu güçlü modelin tüm Türkiye’ye yayılmasını hedefliyoruz.”

Kreşler kadın istihdamını ve aile bütçesini destekliyor

İmamoğlu, kreşlerin yalnızca çocukların eğitimine değil, ailelerin sosyal ve ekonomik durumlarına da doğrudan katkı sunduğunu ifade etti. Kreşlerin annelerin iş gücüne katılımını kolaylaştırdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Her kreş, sadece çocukların eğitimi değil, aynı zamanda özellikle annelerin iş yaşamına katılmasını sağlayan bir sosyal dayanışma merkezidir. Kreş yatırımları, aile bütçelerine milyarlarca lira katkı sunuyor.”

Projeyi “dayanışmacı belediyecilik” anlayışının bir örneği olarak tanımlayan İmamoğlu, bu yaklaşımın partizanlık içermediğini vurguladı:

“Bu projeler, insanlara kalıcı gelir sağlayan sosyal dayanışma mekanizmalarıdır. Hiçbir ayrım gözetmeden, tüm halkımızı kucaklayan bir belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz.”

Yeni açılan Bağcılar Kirazlı, Esenler Birlik, Gaziosmanpaşa Karadeniz, Kartal Hürriyet, Pendik Ertuğrulgazi ve Sancaktepe Sarıgazi ÇEM’leri ile kreş hizmeti daha da genişledi. Projede 1100’ün üzerinde eğitimci görev alırken, bu kadronun büyük kısmını kadınlar oluşturuyor.

Konuşmasının sonunda çocukların sevgi gösterileriyle karşılanan İmamoğlu, geleceğe dair umutlarını şöyle ifade etti:

“Bu çocuklarımız, pırıl pırıl bir geleceğin teminatıdır. Her biri, bilim insanı, eğitimci ya da başarılı birer vatandaş olacak. Bizim görevimiz, onların en iyi eğitimi almasını sağlamak ve hayata güçlü bir başlangıç yapmalarına destek olmaktır.”

10 bin 749 çocuğa hizmet sunuyor

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın verdiği bilgilere göre; İBB Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri, 3-6 yaş grubu dezavantajlı çocukların nitelikli okul öncesi eğitim hizmetinden yararlanmasını sağlıyor.

Çocukların ve ailelerin ihtiyaçlarının önceliklendirildiği merkezlerde, kadın istihdamı gözetiliyor. Bu sayede, kadınların çalışma hayatına ve kamusal alana aktif katılımını destekleyecek hizmet ve politikalar geliştiriliyor.

Mevcut durumda hizmet vermeye devam eden 105 Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri sayısı, yeni açılan 6 merkez ile birlikte toplam 111’e ulaştı. 111 Yuvamız İstanbul ÇEM’de toplam 10 bin 749 kapasite ile hizmet sunuluyor.

İstanbul Valiliği'nden İBB'ye yazı: Kreş sayılarını bildirin

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(EMK)