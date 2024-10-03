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Yayın Tarihi: 3 Ekim 2024 16:37
 ~ Son Güncelleme: 3 Ekim 2024 16:41
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İmamoğlu: İstanbul’da 0 kreş vardı şimdi 104 kreş var

Yeni açılan kütüphaneler ve eğitim destek programlarından da bahseden İmamoğlu, "Eğitimde fırsat eşitliği sağlamadan, başka bir eşitlikten söz edemeyiz" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa Belediyesi’nin "Mis's Cafe ve Yuvamız Bayrampaşa Toplu Açılış Töreni"nde konuşma yaparken görülüyor. İmamoğlu, üzerinde etkinliğin adı yazılı bir kürsüde duruyor. Arka planda büyük bir afişte "Bayrampaşa Belediyesi" logosu ve etkinliğin ismi net bir şekilde yer alıyor. Kürsüde ise yine etkinliğin adı ve Bayrampaşa Belediyesi'nin logosu bulunmakta. İmamoğlu'nun konuşma yaptığı sırada resmi bir ortamda olduğu, takım elbise giymesi ve törendeki mikrofonlar dikkat çekiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa Belediyesi’nin düzenlediği toplu açılış töreninde önemli açıklamalar yaptı.

"Memleketin başındaki partizanlık belasını İstanbul'dan söküp attık, şimdi sıra tüm Türkiye'de" diyen İmamoğlu, eşitsizliği ortadan kaldırma mücadelesine vurgu yaptı.

TBB ve İBB Başkanı olarak törende yer alan İmamoğlu, kreşler ve sosyal tesislerin hizmete alınmasında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'yu tebrik etti.

İmamoğlu, konuşmasında, çocukların eğitimine yapılan yatırımları "dünyanın en önemli yatırımı" olarak nitelendirerek, "Parti ayrımı yapmadan hizmet ediyoruz. Bizim mücadelemiz, bu memleketteki eşitsizliği ortadan kaldırmak" dedi. İstanbul'da partizanlık anlayışını bitirdiklerini vurgulayan İmamoğlu, bu mücadelenin Türkiye genelinde de devam edeceğini söyledi.

"Vatandaşın parasını vatandaşa harcamak temel ilkemiz"

İmamoğlu, sosyal belediyeciliğin önemine dikkat çekerek, "İnsanların ihtiyaçlarını tespit edip, bu ihtiyaçları karşılamak önceliğimiz. Milletin parasını millete harcayacağız" ifadelerini kullandı. Ekonomik krizle mücadele eden vatandaşlara sosyal tesisler ve dayanışmacı projelerle destek olmanın gerekliliğini vurgulayan İmamoğlu, Bayrampaşa Belediyesi’nin bu yöndeki çalışmalarını övdü.

"Bu memleketin her karış toprağına hepimiz eşit hissediyoruz"

Partizanlığa karşı duruşunu yineleyen İmamoğlu, "Bu şehirde ve bu ülkede yaşayan herkes bizim için birdir, eşittir, özgürdür. Eşit paylaşacağız bu memleketin nimetlerini. Bunun başka yolu yok" dedi. Eğitimin önemine de dikkat çeken İmamoğlu, İstanbul'da başlatılan kreş projelerinin bu anlayışın bir parçası olduğunu ifade etti. "Bizden önce İstanbul'da sıfır kreş vardı, şimdi 104 kreşimiz var. En kaliteli eğitimi sunmak zorundayız, çünkü her çocuğumuz eşit şartlarda eğitim almalı" diye konuştu.

"Milletin evlatlarına burs vermekten onur duyuyoruz"

İBB’nin eğitim alanındaki çalışmalarına değinen İmamoğlu, yurt ve burs hizmetlerine de dikkat çekerek, "100 bin gencimize üniversite bursu veriyoruz. Daha önce bu hizmet yoktu. Biz milletin evlatlarına burs vermekten onur duyuyoruz" dedi.

Ayrıca yeni açılan kütüphaneler ve eğitim destek programlarından da bahseden İmamoğlu, "Eğitimde fırsat eşitliği sağlamadan, başka bir eşitlikten söz edemeyiz" dedi.

"Ekrem İmamoğlu yalnız değil"

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ise, İmamoğlu’nun yanında olduklarını vurgulayarak, "Her ne yaparlarsa yapsınlar, Ekrem İmamoğlu halkın sevgisidir. Bu dava halkın iradesine karşı yürütülen bir davadır. Ekrem Başkanımız yalnız değildir" dedi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak ekrem imamoğlu vaat İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
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