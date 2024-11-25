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Yayın Tarihi: 25 Kasım 2024 15:14
 ~ Son Güncelleme: 25 Kasım 2024 15:20
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İletişim Başkanlığı’na göre kreşler, "anaokulu gibi faaliyet gösteremez"

Açıklamada, belediyelere ait kreş ve gündüz bakımevlerinin “okul öncesi eğitim kurumlarının programında yer alan eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunamayacağı” ifade edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İletişim Başkanlığı’na göre kreşler, "anaokulu gibi faaliyet gösteremez"
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, belediyelere ait kreşlerin kapatılacağına dair iddialar üzerine bir açıklama yaptı.

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Açıklamada, belediye kreşlerinin kapatılmasının söz konusu olmadığı ancak bu kurumların "kuruluş amacı ve yönetmeliğe uygun faaliyetlerde bulunması gerektiği" ifade edildi.

İletişim Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderdiği yazının ardından sosyal medyada yayılan "belediye kreşleri kapatılıyor" iddialarını yalanladı. Açıklamada, söz konusu yazının kapatmayı değil, kreşlerin faaliyetlerini kuruluş amacına uygun şekilde sürdürmelerini içerdiği belirtildi.

Açıklamada, belediyelere ait kreş ve gündüz bakımevlerinin “okul öncesi eğitim kurumlarının programında yer alan eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunamayacağı” ifade edildi.

Bu tür faaliyetlerin Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı anaokulu ve anasınıflarının yetki alanında olduğu vurgulandı.

Kreş yönetmeliklerine atıf

Belediyelerin açtığı kreşlerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın "Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik" kapsamında faaliyet göstermesi gerektiği hatırlatıldı. Yönetmelik, bu tür kurumların kuruluş ve işleyiş esaslarını düzenliyor.

Belediyelere ait kreşlerin rolü ve yetki alanlarıyla ilgili tartışmalar sürerken, İletişim Başkanlığı’nın açıklaması, bu kurumların anasınıfı veya anaokulu gibi eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunamayacağını vurguladı.

Ancak belediyeler ve ilgili sivil toplum kuruluşları, kreşlerin kapatılmasa bile bu tür sınırlamaların kadınların ekonomik bağımsızlığına ve çocukların gelişimine olumsuz etki edeceğini savunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ‘Yuvamız İstanbul’ projesi kapsamında, 2019’dan bu yana kent genelinde 105 kreş açıldı.
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(EMK)

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İstanbul
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