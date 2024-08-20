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KADIN
Yayın Tarihi: 20 Ağustos 2024 12:22
 ~ Son Güncelleme: 20 Ağustos 2024 12:24
2 dk Okuma

Küçükçekmece’de kadınların en büyük sorunu: Yoksulluk ve kreş eksikliği

Araştırmaya katılan birçok kadın, aldıkları ücretin temel ihtiyaçları karşılamada yetersiz kaldığını ifade ederken, çalışmayan kadınlar ise çocuk bakımı nedeniyle iş gücüne katılamadıklarını belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Küçükçekmece’de kadınların en büyük sorunu: Yoksulluk ve kreş eksikliği

İstanbul Küçükçekmece Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği, 2024 yılının Haziran ve Temmuz aylarında İstanbul Küçükçekmece’deki İkitelli ve Mehmet Akif Mahallelerinde kadınlarla bir anket çalışması yaptı.

Anket, mahallelerde yaşayan kadınların karşılaştığı sorunları tespit etmek ve bu sorunlara karşı yan yana gelebilme imkânlarını artırmayı amaçladı.

Ankete katılan 115 kadının büyük bir çoğunluğu, en büyük sorunlarının yoksulluk, kreş eksikliği ve sosyal alanların yetersizliği olduğunu söyledi.

Ankete katılan kadınların yüzde 68’i çalıştığını, yüzde 26’sı ise çalışmadığını belirtti. Ankete katılanların yüzde 2’si emekli, yüzde 4’ü ise öğrenci. Kadınlar için en temel ve genel sorunların başında yoksulluk ve geçim sıkıntısı geliyor.

Birçok kadın, aldıkları ücretin temel ihtiyaçları karşılamada yetersiz kaldığını ifade ederken, çalışmayan kadınlar ise çocuk bakımı nedeniyle iş gücüne katılamadıklarını belirtti.

Kreş ve sosyal alan eksikliği

Ankete katılan kadınların yüzde 95’i mahallede yeterli sayıda kreş olmadığını belirtti. Kadınlar, çocuklarının gelişimi ve kendi iş hayatlarına devam edebilmeleri açısından daha fazla kreşe ihtiyaç duyduklarını vurguladı. Bazı kadınlar, mahallede özel kreşlerin dahi olmadığını, mevcut kreşlerin ise maddi olarak karşılanamayacak durumda olduğunu dile getirdi.

Kadınların yüzde 86’sı ise mahallede sosyalleşebilecekleri tesislerin, parkların ve sosyal alanların yetersiz olduğunu ifade etti. Kadınlar, yaşadıkları alanların beton yığınları arasında kaldığını, kültür merkezleri, spor yapabilecekleri alanlar ve sosyal tesislerin eksikliğini hissettiklerini belirtti.

Sağlık hizmetlerine erişim ve deprem kaygısı

Ankete katılan kadınların yüzde 60’ı mahallelerinde yeterli sağlık hizmetine erişim imkânı olmadığını söylerken, yüzde 92’si ise deprem gibi doğal afetler sırasında kullanabilecekleri toplanma alanlarının yetersiz olduğunu düşündüklerini belirtti. Deprem endişesini dile getiren kadınlar, mahalledeki binaların eski ve güvensiz olduğuna dikkat çekti.

Güvenlik endişesi ve geçim sıkıntısı

Ankete katılan bazı kadınlar, mahallede kendilerini güvende hissetmediklerini belirterek, durakta beklerken dahi tacize uğradıklarını ifade etti. Kadınların en büyük sorunlarından biri ise geçim sıkıntısı olarak öne çıktı. Birçok kadın, hem kendilerinin hem de eşlerinin çalışmasına rağmen evdeki tüm yükün üzerlerine kaldığını, geçinmekte zorlandıklarını dile getirdi.

Kadınlar dayanışma alanlarına ilgili

Ankete katılan kadınların çoğu, Küçükçekmece Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği’nin kendileri için önemli bir sosyal alan oluşturduğunu ve bu alanda sosyalleşip, dertlerini paylaşarak sorunlarına birlikte çözüm bulabilecekleri bir yer olarak gördüklerini belirttiler.

(EMK)

erkek şiddet kadın sorunları erkek şiddeti kreş hakkı ekmek ve gül
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/haber/ekmek-ve-gul-den-depremzede-cocuklarin-23-nisan-i-raporu-277678
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/haber/ekmek-ve-gul-den-kiz-kardeslik-koprusu-274526
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/haber/kadinlar-6-ekmek-ve-gul-senligi-nde-bulusuyor-156730
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/yazi/ekmek-ve-guller-yuz-yasinda-137310
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