İBB kreş ücretlerini yükseltti: 1200 lira olan fiyat 2 bin 500 TL oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünün teklifi ile "Yuvamız İstanbul" çatısı altındaki İBB kreşlerinde uygulanan fiyat teklifleri görüşüldü.

Mali Hizmetler Dairesi Gelirler Şube Müdürlüğünün revize ücret tarifesi teklifine komisyon tarafından da olumlu görüş bildirildi.

Revize edilen 2024 yılı ücret teklifine göre 1200 lira olan fiyat 2 bin 500 liraya yükseltildi. Karar meclisten oy birliği ile geçti.

İBB’den 150 Mahalleye 150 Kreş 3-6 yaş aralığındaki çocuklara psikososyal gelişimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilecekleri, eşit fırsatların yaratıldığı bir ortamda öğretmen, aile ve mahalle ilişkilerinin güçlendirildiği bir eğitim hizmeti sunuluyor. Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri ile ilgili güncel bilgiler, duyurular, başvuru işlemleri, vb. her gelişmeyi bu adresten takip edebilirsiniz.

Meclis'te alınan diğer kararlar şöyle:

Pendik Doğu Mahallesi'nde 2020'de alınan kararla dolgu alanının 10 yıllığına otopark olarak işletilmesi amacıyla Pendik Belediyesine tahsis kararı iptal edildi.

Bahçelievler'de 2020'de Kocasinan Mahallesi'ndeki üç parkın Bahçelievler Belediyesine tahsis kararının iptali görüşüldü.

Mecliste Bakırköy'le ilgili imar planı maddesi de oy birliği ile kabul edildi. Alınan kararla kentsel dönüşüm kapsamında evlerini yenilemek isteyen Bakırköylüler alan ve parsel birleştirme şartı aranmadan evlerini dönüştürebilecek. Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu da karar sonrası emeği geçenlere ve meclis üyelerine teşekkür etti.

Meclisten geçen kararla İBB, riskli yapılarının KİPTAŞ ile yenilemek isteyen hak sahiplerine, gelir durumlarına göre toplam maliyetin yüzde 40 ile yüzde 65'i oranında destek sağlayacak. Riskli binalarda oturan emeklilere ise 9 bin TL, diğer hak sahiplerine 7 bin TL kira yardımı yapılacak.

Mecliste ayrıca İBB ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasında İstanbul'un afete dayanıklılığını arttırmak için yapılacak çalışmalarda danışmanlık hizmeti almak üzere işbirliği protokolü imzalanmasına karar verildi.

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Tüm maddelerin görüşülerek karara bağlanmasının ardından Meclis tatile çıktı. Ağustos ayında kapalı olacak olan Meclis 9 Eylül'de toplanacak.

(EMK)