Murat Kurum yönetimindeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılması ve yeni kreş açılmaması talimatı verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, belediyelere bağlı kreş ve benzeri yerlerde “izinsiz eğitim faaliyetlerinin tespit edildiğini” ve bu faaliyetlerin 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na aykırı olduğunu savundu.

MEB’den “kreşler kapatılsın” talimatına Özel’den tepki

31 Mart yerel seçimlerinde AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Murat Kurum, seçim vaatleri arasında kreşlerin açılmasına da yer vermişti. Kurum, rakibi Ekrem İmamoğlu döneminde açılan kreşlerin yetersiz olduğunu ifade ederek, bir yıl içinde İstanbul’un 39 ilçesine 100 kreş açma vaadinde bulunmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ‘Yuvamız İstanbul’ projesi kapsamında, 2019’dan bu yana kent genelinde 105 kreş açıldı.

Murat Kurum, 29 Mart 2024’te katıldığı bir televizyon programında şöyle demişti:

“Bir yıl içerisinde İstanbul’a 100 kreş açacağız ve bunlar 7 gün, 24 saat çalışacak. Bakın, koca beş yılda 50 mi, 60 mı ne kreş açıldı. Vatandaşlarımız, çalışan annelerimiz, kadınlarımız çocuklarını bırakacak yer arıyorlar. 39 ilçeye, eşzamanlı olarak 100 tane kreş açacağız.”

Arşiv unutmaz: Murat Kurum’dan 'bir yılda 100 kreş açma' vaadi



🗣️ "Vatandaşlarımız, çalışan annelerimiz, kadınlarımız çocuklarını bırakacak yer arıyorlar. 39 ilçeye, eşzamanlı olarak 100 tane kreş açacağız."https://t.co/3zLcgxpUJk pic.twitter.com/sPehpcOBl1 — bianet (@bianet_org) November 25, 2024

(VC)