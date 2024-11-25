Murat Kurum yönetimindeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılması ve yeni kreş açılmaması talimatı verdi.
MEB’den “kreşler kapatılsın” talimatına Özel’den tepki
31 Mart yerel seçimlerinde AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Murat Kurum, seçim vaatleri arasında kreşlerin açılmasına da yer vermişti. Kurum, rakibi Ekrem İmamoğlu döneminde açılan kreşlerin yetersiz olduğunu ifade ederek, bir yıl içinde İstanbul’un 39 ilçesine 100 kreş açma vaadinde bulunmuştu.
Murat Kurum, 29 Mart 2024’te katıldığı bir televizyon programında şöyle demişti:
“Bir yıl içerisinde İstanbul’a 100 kreş açacağız ve bunlar 7 gün, 24 saat çalışacak. Bakın, koca beş yılda 50 mi, 60 mı ne kreş açıldı. Vatandaşlarımız, çalışan annelerimiz, kadınlarımız çocuklarını bırakacak yer arıyorlar. 39 ilçeye, eşzamanlı olarak 100 tane kreş açacağız.”
Arşiv unutmaz: Murat Kurum’dan 'bir yılda 100 kreş açma' vaadi— bianet (@bianet_org) November 25, 2024
🗣️ "Vatandaşlarımız, çalışan annelerimiz, kadınlarımız çocuklarını bırakacak yer arıyorlar. 39 ilçeye, eşzamanlı olarak 100 tane kreş açacağız."https://t.co/3zLcgxpUJk pic.twitter.com/sPehpcOBl1
(VC)