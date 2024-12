Mazlum Abdi: "Biz Suriye’de başat bir gücüz. Türkiye bunu artık görmeli"

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Kuzey ve Doğu Suriye’de yaşanan son gelişmelere dair Ronahî TV’ye değerlendirmelerde bulundu.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığı habere göre, Mazlum Abdi, Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’ne bağlı tüm meclis, kurum ve yönetim binalarına Suriye bayrağının asılması kararı, Süleyman Şah Türbesi, Münbic saldırıları, Kobanê’ye dönük saldırı girişimleri, Dêrazor’da yaşanalar, HTŞ ile görüşme ve Kürtlerin birliği konularında yöneltilen soruları yanıtladı. Abdi, "Türkiye ile dostlarımızın (uluslararası koalisyon) aracılığıyla kalıcı bir ateşkes için görüşüyoruz.” dedi.

Suriye bayrağı

Mazlum Abdi perşembe günü aldıkları Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’ne bağlı tüm kamu binalarına Suriye bayrağı asılması kararı için “YPG’nin ilk kongresinde bu bayrağı biz kabul etmiştik." dedi. Çatışmalar sürerken iki tarafın kendi bayraklarını kullanmaları nedeniyle SDG'nin de "kendi özel bayrakları"nı kullandığını hatırlatan Abdi, "Ancak şu an farklı bir durum çıktı ortaya. Suriye genelinde bir bayrak üzerine anlaşma oldu. Bütün halklar bu bağımsızlık bayrağını dalgalandırıyor. Bu bayrak bizim için uygundur. Çünkü bu bayrak tekçi Suriye Arap Cumhuriyeti’nin bir bayrağı değil. Biz de bu yönde bir karar aldık." dedi.

Süleyman Şah türbesi

Mazlum Abdi, Süleyman Şah Türbesi konusunda çıkan "anlaşma haberleri" için "Bir anlaşma yok. Bu Türkiye’nin hukuki uluslararası bir hakkıdır." dedi.

"Daha önce taşınması için gerekli yardımları yapmıştık şimdi de yeniden yerine getirilmesi için ‘gerekli yardımları yapmaya hazırız’ dedik." dedi.

"Uluslararası haklar çerçevesinde yürütülecek her şeye varız. Biz Suriye’nin bir parçasıyız." diyen Abdi, "Buna karşı[lık] Türkiye’den her hangi bir cevap almadık[larını]" söyledi. "Aramızda bulunan uluslararası koalisyon güçleri Türkiye ile görüş alışverişinde bulunuyor. Onlar Türkiye’den bir cevap alacak. Bize düşen ne olursa yapmaya hazırız.” dedi.

Münbiç'deki ateşkes

Türkiye destekli güçlerin Münbiç'e yönelik saldırıları için de "Bir ateşkes ilan ettik. Uluslararası güçler de içinde. Türkiye ile görüşmüşlerdi ve bizde bunu kabul ettik. Ancak şimdiye kadar saldırılar bitmiş değil." diyen SDG Genel Komutanı, "Münbiçlilerin kendi kendini yönetmesi yönünde bir anlaşma oldu. [Ama], Münbiç’te olan güçler şu an bunu uygulamıyor çünkü bu anlaşma daha yürürlüğe girmedi. Yarın bu anlaşmanın yürürlüğe girmesini umut ediyoruz. Ne kadar uyacaklarını göreceğiz.” diye konuştu.

Kobanê'ye saldırı girişimleri

Mazlum Abdi, Kobanê’ye saldırı girişimleri konusunda da “Qereqozaq köprüsü geçildi ve bir saldırı girişimi oldu. Bu da bir tehlike yarattı. Amaçları Kobanê’yi ablukaya almaktı. Ancak arkadaşlarımız kahramanlık ile bunu engelledi." dedi. Bu konunun sadece Kobanê’yi ve Rojava’yı değil bütün dünyayı ilgilendirdiğini savunan Abdi, "Saldırılara karşı her türlü önlemi aldık[larını], Kobanê’den DAİŞ’i nasıl çıkardı[larsa] bir kez daha çıkart[acaklarını]" söyledi: "Uluslararası dostlarımız var. Biz Münbiç’te yaptığımız anlaşmanın genele yayılmasını umut ediyoruz.”

"Fırat sınır olacak"

HTŞ’nin Şam’ı alması sonrasında Suriye ordusunun boşalttığı alanlara SDG'nin geçmesinin IŞİD'e karşı bir hamle olduğunu vurgulayan Mazlum Abdi, bu bölgeye "Uluslararası koalisyon ile [aldıkları] karar" üzerine "güvenlik için bir süre kontrol et[mek]" üzere girdiklerini söyledi. "Türkiye’nin ‘bunlar fırsat buldu genişliyor’ demesi"nin gerçeği yansıtmadığını dile getiren SDG Genel Komutanı "HTŞ güçleri geldiğinde bir anlaşma sağladık. Güçlerimiz birkaç gün daha kaldı ve işlerini tamamladıktan sonra eski yerlerine geri çekildiler. Fırat sınır olacak şeklinde bir anlaşma yaptık. Bunun bozulmamasını umut ediyoruz.”dedi.

SDG, Şam'a yürüneceğini biliyor muydu?

“İki ay önce HTŞ’nin harekete geçeceği yönünde SDG’nin bilgi aldığı halde neden Til Rifat ve Şehba’da bir önlem almadı[ğına yönelik]” eleştirilere de değinen Mazlum Abdi, konuyu Ruslar'dan duyduklarını söyledi: “Türkler, Ruslar ile görüştü ve HTŞ’nin saldıracağı bilgisini verdi. Ruslar bize gelerek bizden yardım istedi. Biz de ‘bu konuda yapacağımız bir şey yok, çünkü kendimizi koruyoruz, sorunlarımız var’ dedik. Ve gerçekten bu saldırılar oldu. Türkler doğru söylemişti." dedi.

"Suriye ordusunun böyle hızlı gerileyeceği beklenmiyordu"

Abdi, "Esad['ın da] bu saldırıyı kırmak için kimi hazırlıklar yapmış ve güçlerini İdlip’e göndermiş [olduğunu]" doğruladı. SDG Genel Komutanı bununla birlikte Türkiye'nin "Biz durdurduk" diyerek "neticede Rusları kandır[mış olabileceklerini] mümkün gördüğünü" söyledi ve ekledi: "Bizim saldıracaklarından haberimiz vardı ancak bizim beklemediğimiz Suriye ordusunun bu denli hızlı gerileyeceğiydi.”

"Suriye'de yeni dönem"

“Suriye’de yeni bir dönem başladı[ğını]" vurgulayan Abdi, "Esad['ın] bir siyasi çözüme izin vermedi[ğini] ama şuan siyasi bir çözüm için girişimler olduğunu" aktardı.

"Bu ne kadar sürecek belli değil, çünkü resmi bir açıklama yapılmış değil. Fırat’ın doğusunda bizim, batısında SMO ve HTŞ’nin kontrol ettiği yerler var. Şuan siyasi bir süreç başlıyor. Biz üstümüze düşeni yapacağız. Her kesimin temsilcileri bu süreçte yer almalı. İlerde ne olacak bilmiyoruz, her şeye karşı tedbirlerimizi alıyoruz. Her yerde haklarımızı almak için birlik olma zamanı." dedi.

"Êfrinlilerin topraklarına dönme zamanı"

Mazlum Abdi "Efrîn’e yerleşen kişiler Efrîn’in dışından gelenlerdi ve kendi yerlerine kimisi döndü. Efrîn şuan boşalıyor, Efrînlilerin kendi topraklarına dönmeleri gerek." dedi.

SDG Genel Komutanına göre, "Bu kendi kendine olmaz, anlaşmalar ile olacak. Serêkaniye ve Gre Spi’de insanların topraklarına dönmeleri zamanı geldi. Bunun için görüşmelerin olması gerek. Savaş ile değil diyalog ile sorunların çözülmesi gerek."

Kimse dışarıda bırakılmamalı

Daha önceki görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasını "Kuzey ve Doğu Suriye’nin temsilcileri[nin] katılma[mamsı]" ile ilişkilendiren Abdi, "Suriye halklarının yüzde 40’ı bu görüşmelerde yoktu. Bunun için başarılı olunmadı." dedi. [...] Siyasi bir süreç olacaksa hiç kimse dışarıda bırakılmamalı.

Abdi Türkiye'ye seslendi: "Biz bu toprakların asli unsuruyuz."

Kendileriyle Münbiç’te savaşan grupların görüşmelerde Türkiye olmadan bir karar veremediğini, Türkiye’nin de "tankı, topu, uçağıyla çözüm olmaması için uğraş[tığını]" değerlendiren Abdi, "Suriye halkları kendi sorunlarını kendi çözmeli." dedi.

Abdi, "Biz Suriye’de başat biz gücüz. Türkiye bunu artık görmeli. Biz bu toprakların asli unsuruyuz. Biz kendi topraklarımızdayız. Şuan her yerde savaş bitti, sadece savaş çatışma yaşatan Türkiye ve desteklediği gruplar. Anormal olan onlar. Herkes bunu artık görmeli." dedi.

Kürtlerin kendi içinde ayrışmasını reddeden Abdi, "Kürt tarafları bir araya gelerek hareket etmeli. Ayrıştırma olmaz. Kendi içimizde görüş farklılıklarımız olabilir ama dışarıya karşı bir olmamız gerek. Federe Kürdistan’daki güçlerin de bu sürece olumlu katmasını umut ediyoruz.” dedi.

"Dostlarımız Türkiye ile aramızda gidip geliyor"

Mazlum Abdi, “Uluslararası güçler ile üzerinden anlaştığınız bir şey var mı” sorusuna “Bu konuda şeffaf olmamız gerek." diyerek yaklaştı.

SDG Genel Komutanı, "Bu güne kadar Şehba, Tel Rıfat ve Münbiç üzerine saldırılar oldu. Türkiye saldırılarını devam ettirmek istiyor. Türkiye’nin saldırılarını durdurması için üzerinde bir baskı var ama bu saldırıların son bulacağı anlamına gelmiyor. Büyük bir baskı olduğunu biliyoruz. Genel bir ateşkes için çalışmalar var, diplomatik girişimlerimiz var. Dostlarımız aramızda gidip geliyorlar. Silahsız bir bölgeden bahsediliyor, biz her şeyi görüşmeye hazırız." dedi ve uyardı: "Tehlike geçmedi. Hala tehditler var. Halkımız uyanık olmalı. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Her zamankinden fazla birliğimize ihtiyacımız var. Halkımız güçlerinin yanından yer almalı. Bu zahmetli günleri daha önce de yaşadık. Halkımızın desteği ile bunları geçtik, yine geçeceğiz.”

(AEK)