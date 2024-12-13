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Yayın Tarihi: 13 Aralık 2024 08:13
 ~ Son Güncelleme: 13 Aralık 2024 08:17
3 dk Okuma

AB, Suriyeli mültecilerin zorla geri gönderilmesinin "şu an mümkün olmadığını" belirtti

Brunner, Esed rejiminin devrildiği Suriye'deki durumun "oldukça değişken olduğunu" belirterek, mevcut koşullar altında AB ülkelerinde yaşayan Suriyeli mültecilerin zorla gönderilmesinin "şu an mümkün olmadığını" ifade etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu fotoğraf, Avrupa Birliği'nin Brüksel'deki Avrupa Komisyonu binası olan Berlaymont'u gösteriyor. Binanın ön cephesi turuncu tonlarında modern bir mimariye sahip ve üst kısmında Avrupa Birliği'nin yıldızlarla çevrili mavi bayrağı yer alıyor. Ön cephede büyük bir afiş asılı ve üzerinde “REPowerEU” yazısı görülüyor. Binanın önünde Avrupa Birliği bayrakları dalgalanıyor. Çevredeki alan açık bir meydan gibi ve yanlarda diğer modern yapılar yer alıyor. Gökyüzü ise bulutlu bir atmosferi yansıtıyor.
Fotoğraf: AA

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun iç ilişkiler ve göçten sorumlu üyesi Magnus Brunner, Beşşar Esed rejiminin devrildiği Suriye'deki durumun "oldukça değişken" olduğunu ve mevcut şartlarda AB ülkelerindeki Suriyeli mültecilerin zorla gönderilmesinin "şu an mümkün olmadığını" söyledi.

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AA'nın haberine göre, Macaristan İçişleri Bakanı Sandor Pinter ve AB Komisyonunun iç ilişkiler ve göçten sorumlu üyesi Brunner, AB ülkelerinin adalet ve içişleri bakanlarının Brüksel'deki toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

Brunner, Esed rejiminin devrildiği Suriye'deki durumun "oldukça değişken olduğunu" belirterek, mevcut koşullar altında AB ülkelerinde yaşayan Suriyeli mültecilerin zorla gönderilmesinin "şu an mümkün olmadığını" ifade etti.

Suriye ve sınır bölgelerinde yaşananları yakından takip ettiklerini anlatan Brunner, şöyle dedi:

"Şu an için durum oldukça değişken. Bir yandan fırsatlar, diğer yandan da riskler olduğunu söyleyebilirim. Şu ana kadar iktidarın devri oldukça barışçıl olsa da yeni aktörlerin yönü ve yaklaşımı hakkında çok az şey biliyoruz. Dolayısıyla şimdilik bunun üye ülkelerde ve tüm bölgede yaşayan Suriyeliler için ne anlama geldiğine dair somut sonuçlar çıkarmanın çok zor olduğunu söyleyebilirim. Tüm Avrupa'daki Suriyeli diaspora arasında kutlamalar olduğunu söyleyebilirim. Bana göre bu aslında ilk adım olarak gönüllü geri dönüşlere odaklanılması gerektiğini gösteriyor. Bu pek çok Suriyeli için cazip olabilir ancak şimdilik zorunlu geri dönüşün mümkün olmadığını söyleyebilirim."

Geri dönüşler için "mali teşvik" sağlanabilir

Zorunlu geri dönüşlerle ilgili dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Brunner, "Çünkü durumun ne olacağını ve yeni hükümetin ya da yeni liderlerin önümüzdeki haftalarda, günlerde, aylarda nasıl davranacaklarını, ne yapacaklarını henüz bilmiyoruz. Yani bu konuda karar vermek için henüz çok erken" dedi.

"Ülkelerine geri dönmek isteyen Suriyeliler için bazı mali teşvikler olması gerektiğini düşünüyor musunuz ve AB Komisyonu mali teşvik vermek isteyen üye ülkelerle işbirliği yapar mı?" sorusuna Brunner, "Cevabım, evet. Bence gönüllü geri dönüşleri desteklemeliyiz. Para konusuna gelince, buna da cevabım evet." yanıtını verdi.

Esed rejiminin devrilmesinin ardından Avrupa'da "Suriyelilerin geri gönderilmesi" tartışması başlamıştı.

Aralarında AB üyelerinin de olduğu birçok Avrupa ülkesi sığınma uygulamalarını gözden geçireceklerini, Suriyelilerin bekleyen sığınma başvurularını askıya almayı düşündüklerini veya askıya aldıklarını duyurmuştu.

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(EMK)

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