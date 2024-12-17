Kobanî çevresinde askeri hareketlilik tırmanıyor

Türkiye destekli ‘Suriye Milli Ordusu’ (SMO) ile YPG’nin ana gövdesini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki geçici ateşkes, ABD arabuluculuğuna rağmen kapsamlı bir uzlaşıya varılmadan sona erdi.

Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin haberine göre, SMO, Kürt Kızılayı (Heyva Sor a Kurd) ve Özerk Yönetim’e ait konvoyların Münbiç’ten ayrılmak isteyen sivilleri, esirleri ve ölenlerin cenazelerini tahliye etmesine izin vermedi.

SOHR, ABD’li arabulucuların SMO yetkilileriyle yaptığı görüşmelerden çözüm çıkmadığını bildirirken, Türkiye’nin ağır silahlar ve zırhlı araçlardan oluşan büyük askeri takviyeleri Kobanî çevresine gönderdiğini belirtti.

Türkiye’nin Kobanî ile Münbiç arasındaki Tişrin Barajı yakınlarında bir askeri üssü kurma konusunda ısrar ettiğine dikkat çeken SOHR’a göre, bu durum, “Türkiye'nin Kobanî çevresi, Tabka ve Sırrin gibi yeni bölgelerde kontrol alanını genişletme planları çerçevesinde” değerlendiriliyor. SDG ise bölgede TSK üssü kurulmasına karşı çıkıyor.

*TSK destekli SMO, Karakozak hattı boyunca askeri hareketliliğini yeniden başlattı. Kobanî’nin doğusunda ve batısında askeri yığınaklar rapor edilirken, ABD güçleri Kobanî’de konuşlanmış durumda ve SDG-SMO cephe hatlarını izlemeye devam ediyor. (Harita: Karim Franceschi/X)

Münbiç ateşkesinde ‘Süleyman Şah Türbesi’ detayı

SDG’den açıklama

SDG Basın İrtibat Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, “ABD’nin Münbiç ve Kobanî bölgelerinde kalıcı bir ateşkesi sağlama girişimleri, Türkiye’nin bu çabalara yaklaşımı ve ana noktalarını kabul etmekten kaçınması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandı” denildi.

Haseke merkezli Hawar Haber Ajansı'nın (ANHA) haberine göre, açıklamada, ABD’nin çatışmalara durdurma çabalarına rağmen, TSK ve SMO’nun saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, Süleyman Şah Türbesi’nin eski yerine taşınması için Ankara’ya yaptığı çağrıyı yineledi.

Abdi, sosyal medya hesabından Arapça yaptığı paylaşımda, “Türbenin eski yerine ulaşımını sağlamak için yolları açık tutmaya ve Karakozak Köprüsü boyunca geçişi kolaylaştırmak adına her türlü yardımı sunmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

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İlham Ahmed’den Trump’a mektup

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed, dün (16 Aralık) seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump’a bir mektup göndererek, Türkiye’nin yeni bir askeri operasyona hazırlandığını ve bunun engellenmesi için Ankara’ya baskı yapılmasını istedi.

New York merkezli Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Ahmed’in Trump’a gönderdiği mektupta şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye’nin amacı, siz göreve başlamadan önce topraklarımız üzerinde fiili kontrol sağlamak ve sizi topraklarımızı yöneten aktörler olarak onlarla muhatap olmaya zorlamaktır. Eğer Türkiye saldırısını sürdürürse, sonuçlar felaket olacaktır.”

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İlham Ahmed, Türkiye’nin olası operasyonunun yalnızca Kobanî’de 200 binden fazla Kürt sivilin yerinden edilmesine yol açacağını ve bunun yanı sıra birçok Hristiyan topluluğu da etkileyeceğini belirtti.

Ahmed ayrıca, “Bu felaketi önlemek için gerekli güce sahip olduğunuza inanıyoruz. Başkan Erdoğan, daha önce sizi dinlemişti ve çağrılarınıza yeniden cevap vereceğine güveniyoruz” dedi ve ekledi: “Kararlı liderliğiniz, bu işgali durdurabilir ve barış ve güvenlik mücadelesinde sadık müttefikleriniz olan insanların onurunu ve güvenliğini koruyabilir.”

(VC)