BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, HTŞ lideri Culani ile görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, HTŞ lideri Ebu Muhammed el Culani (Ahmet el Şara) ile Şam'da bir araya geldi.

AA'nın haberine göre, Culani görüşmede, "BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararının güncellenmesi ve ülkedeki mevcut gerçekliklere uygun hale getirilmesi gerektiğini" söyledi.

"Suriyelilerin sorunlarını ele almak için hızlı ve etkili bir işbirliğine ihtiyaç olduğunu" ifade eden Culani, "Suriye’nin toprak bütünlüğüne, yeniden inşasına ve ekonomik kalkınmanın sağlanmasına odaklanılması gerektiğini" vurguladı.

Culani, ayrıca mültecilerin güvenli bir şekilde Suriye’ye dönüşü için uygun bir ortam sağlanmasını ve bu süreçlere ekonomik ve siyasi destek verilmesini istedi.

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Pedersen: Süreç Suriyeliler tarafından yönetilmeli

Suriye'de Beşar Esad yönetiminin sona ermesinin ardından ilk kez Şam'a giden Pedersen ise, dün yaptığı açıklamada şöyle demişti:

"Elbette bu değişim kendi başına büyük umutlar oluşturuyor ancak hepimiz önümüzde hâlâ birçok zorluk olduğunu biliyoruz. Bu yüzden bunu en başından itibaren doğru yürütmemiz gerekiyor. Başından beri tüm Suriyelileri kapsayan siyasi süreci başlatmamız gerektiğini söylüyorum. Bu sürecin açıkça Suriyeliler tarafından yönetilmesi gerekiyor."

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BM Güvenlik Konseyi’nde Aralık 2015'te kabul edilen 2254 sayılı karar, muhalefet ve rejim heyetlerinin müzakereleri sonuçlandırmasının ardından geçiş yönetimi kurulmasını öngörüyor. Buna göre, müzakerelerin 6 ay içinde tamamlanıp geçiş yönetimi tesis edilmesi, yeni yönetimin 12 aylık dönemde bir anayasa hazırlayıp ülkeyi adil seçime götürmesi gerekiyor.

(RT)