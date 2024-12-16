ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 16 Aralık 2024 11:07
 ~ Son Güncelleme: 16 Aralık 2024 18:13
2 dk Okuma

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, HTŞ lideri Culani ile görüştü

HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Culani, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'dan göç eden Suriyelilerin güvenli bir şekilde ülkelerine dönmesi için yardım istedi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, HTŞ lideri Culani ile görüştü
*Fotoğraf: AA

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, HTŞ lideri Ebu Muhammed el Culani (Ahmet el Şara) ile Şam'da bir araya geldi.

AA'nın haberine göre, Culani görüşmede, "BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararının güncellenmesi ve ülkedeki mevcut gerçekliklere uygun hale getirilmesi gerektiğini" söyledi.

"Suriyelilerin sorunlarını ele almak için hızlı ve etkili bir işbirliğine ihtiyaç olduğunu" ifade eden Culani, "Suriye’nin toprak bütünlüğüne, yeniden inşasına ve ekonomik kalkınmanın sağlanmasına odaklanılması gerektiğini" vurguladı.

Culani, ayrıca mültecilerin güvenli bir şekilde Suriye’ye dönüşü için uygun bir ortam sağlanmasını ve bu süreçlere ekonomik ve siyasi destek verilmesini istedi.

Blinken Ankara'da: Önceliğimiz Suriye'de istikrarı sağlamak
Blinken Ankara'da: Önceliğimiz Suriye'de istikrarı sağlamak
13 Aralık 2024

Pedersen: Süreç Suriyeliler tarafından yönetilmeli

Suriye'de Beşar Esad yönetiminin sona ermesinin ardından ilk kez Şam'a giden Pedersen ise, dün yaptığı açıklamada şöyle demişti:

"Elbette bu değişim kendi başına büyük umutlar oluşturuyor ancak hepimiz önümüzde hâlâ birçok zorluk olduğunu biliyoruz. Bu yüzden bunu en başından itibaren doğru yürütmemiz gerekiyor. Başından beri tüm Suriyelileri kapsayan siyasi süreci başlatmamız gerektiğini söylüyorum. Bu sürecin açıkça Suriyeliler tarafından yönetilmesi gerekiyor."

Mazlum Abdi: "Biz Suriye’de başat bir gücüz. Türkiye bunu artık görmeli"
SDG KOMUTANI ÇÖZÜM İSTEDİ
Mazlum Abdi: "Biz Suriye’de başat bir gücüz. Türkiye bunu artık görmeli"
13 Aralık 2024
BM Güvenlik Konseyi’nde Aralık 2015'te kabul edilen 2254 sayılı karar, muhalefet ve rejim heyetlerinin müzakereleri sonuçlandırmasının ardından geçiş yönetimi kurulmasını öngörüyor. Buna göre, müzakerelerin 6 ay içinde tamamlanıp geçiş yönetimi tesis edilmesi, yeni yönetimin 12 aylık dönemde bir anayasa hazırlayıp ülkeyi adil seçime götürmesi gerekiyor.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Muhammed el-Culani Geir Pedersen Birleşmiş Milletler Suriye şam
ilgili haberler
Suriye: Herkes hem kaygılı hem de umutlu
13 Aralık 2024
/haber/suriye-herkes-hem-kaygili-hem-de-umutlu-302664
SDG KOMUTANI ÇÖZÜM İSTEDİ
Mazlum Abdi: "Biz Suriye’de başat bir gücüz. Türkiye bunu artık görmeli"
13 Aralık 2024
/haber/mazlum-abdi-biz-suriyede-basat-bir-gucuz-turkiye-bunu-artik-gormeli-302644
'Gidiyorlar mı?' Suriyeli mülteciler ve bitmeyen belirsizlikler
12 Aralık 2024
/yazi/gidiyorlar-mi-suriyeli-multeciler-ve-bitmeyen-belirsizlikler-302619
bianet Gündem: Suriye’de neler oluyor?
11 Aralık 2024
/haber/bianet-gundem-suriyede-neler-oluyor-302606
HTŞ’nin hükümeti, Mart 2025’e kadar Suriye’yi yönetecek
11 Aralık 2024
/haber/htsnin-hukumeti-mart-2025e-kadar-suriyeyi-yonetecek-302595
GILBERT ACHCAR YAZDI
Suriye nereye gidiyor?
11 Aralık 2024
/haber/suriye-nereye-gidiyor-302582
Erdoğan: Suriye'nin bugünkü seviyeye gelmesi için büyük gayret gösterdik
10 Aralık 2024
/haber/erdogan-suriye-nin-bugunku-seviyeye-gelmesi-icin-buyuk-gayret-gosterdik-302578
AB: Suriye'ye dönüşler için koşullar henüz uygun değil
9 Aralık 2024
/haber/ab-suriye-ye-donusler-icin-kosullar-henuz-uygun-degil-302552
Suriye'de sil baştan
4 Aralık 2024
/yazi/suriye-de-sil-bastan-302421
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Suriye: Herkes hem kaygılı hem de umutlu
13 Aralık 2024
/haber/suriye-herkes-hem-kaygili-hem-de-umutlu-302664
SDG KOMUTANI ÇÖZÜM İSTEDİ
Mazlum Abdi: "Biz Suriye’de başat bir gücüz. Türkiye bunu artık görmeli"
13 Aralık 2024
/haber/mazlum-abdi-biz-suriyede-basat-bir-gucuz-turkiye-bunu-artik-gormeli-302644
'Gidiyorlar mı?' Suriyeli mülteciler ve bitmeyen belirsizlikler
12 Aralık 2024
/yazi/gidiyorlar-mi-suriyeli-multeciler-ve-bitmeyen-belirsizlikler-302619
bianet Gündem: Suriye’de neler oluyor?
11 Aralık 2024
/haber/bianet-gundem-suriyede-neler-oluyor-302606
HTŞ’nin hükümeti, Mart 2025’e kadar Suriye’yi yönetecek
11 Aralık 2024
/haber/htsnin-hukumeti-mart-2025e-kadar-suriyeyi-yonetecek-302595
GILBERT ACHCAR YAZDI
Suriye nereye gidiyor?
11 Aralık 2024
/haber/suriye-nereye-gidiyor-302582
Erdoğan: Suriye'nin bugünkü seviyeye gelmesi için büyük gayret gösterdik
10 Aralık 2024
/haber/erdogan-suriye-nin-bugunku-seviyeye-gelmesi-icin-buyuk-gayret-gosterdik-302578
AB: Suriye'ye dönüşler için koşullar henüz uygun değil
9 Aralık 2024
/haber/ab-suriye-ye-donusler-icin-kosullar-henuz-uygun-degil-302552
Suriye'de sil baştan
4 Aralık 2024
/yazi/suriye-de-sil-bastan-302421
Sayfa Başına Git