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Yayın Tarihi: 4 Şubat 2025 16:15
 ~ Son Güncelleme: 4 Şubat 2025 16:40
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Reuters: Türkiye, SDG'ye karşı Suriye'de hava üssü kuracak

Reuters, Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Şara ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapacakları görüşmede, askeri bir anlaşma yapacaklarını açıkladı. Anlaşmaya göre; Türkiye, Suriye'de hava üsleri kurabilecek, Suriye hava sahasını askeri amaçlarla kullanabilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Reuters: Türkiye, SDG'ye karşı Suriye'de hava üssü kuracak
*Fotoğraf: AA

Londra merkezli haber ajansı Reuters, bugün Ankara’yı ziyaret edecek olan  Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın (Muhammed el- Culani), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile “Suriye’de ortak bir savunma paktı oluşturulmasını” görüşeceğini duyurdu.

Reuters, görüşmelerin, “Suriye'nin merkezinde Türk hava üsleri kurulmasını ve Suriye'nin yeni ordusunun eğitilmesini içereceğini” yazdı.

Bölgedeki üst düzey istihbarat yetkililerine dayandırılan habere göre; anlaşma kapsamında Türkiye, Suriye'de hava üsleri kurabilecek, Suriye hava sahasını askeri amaçlarla kullanabilecek ve Suriye'nin yeni ordusunun eğitiminde öncü rol üstlenebilecek.

Bölgesel istihbarat yetkilisi, Suriyeli güvenlik yetkilisi ve Şam merkezli yabancı güvenlik kaynakları; görüşmelerin “Suriye’nin Humus, Deyr ez-Zor, Rakka, Hama ve Şam kırsalına kadar uzanan Badiyah bölgesinde iki Türk üssünün kurulmasını içereceğini” söyledi.

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"Türkiye üsleri SDG'ye karşı kuruyor"

Suriye Cumhurbaşkanlığı’ndan yetkili bir isim; Şara’nın Erdoğan ile Türkiye’nin "yeni Suriye ordusunun eğitimi ile yeni konuşlanma bölgeleri ve iş birliği" konularını görüşeceğini belirtti. Yetkili isim, konuşlanma bölgeleri hakkında ise ayrıntı vermedi.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’ndan görüşülen yetkilisi ise; “Suriye'deki Türk üsleri ve Suriye birliklerinin eğitimi konusunda elinde bir bilgi olmadığını” belirtti.

Bölgesel istihbarat yetkilisi de Türkiye’nin bu üsleri, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) karşı kurmak istediğini söyledi.

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Şara: SDG ile görüşmeler sürüyor

Türkiye ziyareti öncesinde Syria TV'ye bölgedeki gelişmelere ilişkin bilgi veren Şara ise; SDG ile görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Kuzeydoğu Suriye sorununu çözmek için SDG ile görüşmeler yapılıyor" dedi.

Şara, "SDG silahların yalnızca devletin elinde olmasını kabul etmeye hazır olduğunu gösterdi ancak bazı detaylarda anlaşmazlıklar bulunuyor" diye konuştu.

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(RT)

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İstanbul
Ahmed Şara Muhammed el-Culani Suriye Reuters sdg Recep Tayyip Erdoğan
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