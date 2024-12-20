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Yayın Tarihi: 20 Aralık 2024 16:00
 ~ Son Güncelleme: 20 Aralık 2024 16:05
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Abdi: Suriyeli olmayan Kürt savaşçıların çekilmesi için ateşkes şart

SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, “Suriye’de farklı bir durum var; artık bir siyasi aşamaya geçiyoruz. Suriyeliler kendi sorunlarını çözmeli ve yeni bir yönetim kurmalı” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Abdi: Suriyeli olmayan Kürt savaşçıların çekilmesi için ateşkes şart

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’nin savunma gücü Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Ankara’nın Suriyeli olmayan Kürt savaşçıların bölgeden ayrılması talebine ilişkin açıklama yaptı.

Londra merkezli haber ajansı Reuters’e konuşan SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, Türkiye ile ateşkes sağlanmasının bu sürecin ön koşulu olduğunu vurguladı.

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Abdi, Suriyeli olmayan savaşçıların son on yılda SDG’nin IŞİD’e karşı verdiği mücadelede önemli rol oynadığını ifade etti. Yıllar içinde bazılarının evlerine döndüğünü ancak bazılarının IŞİD’le savaşmaya devam etmek için kaldığını belirten Abdi, şunları kaydetti:

“Suriye’de farklı bir durum var; artık bir siyasi aşamaya geçiyoruz. Suriyeliler kendi sorunlarını çözmeli ve yeni bir yönetim kurmalı.”

“Türk güçleri ve onlara bağlı gruplarla tam bir ateşkes sağladıktan sonra bu sürece katılmaya hazır olacağız.” 

“Ateşkes uygulandığında, Suriyeli olmayan Kürt savaşçıların da kendi bölgelerine dönmesi için çalışabiliriz. Zaten bazıları geri döndü ve geri dönmek isteyenler de var.”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13 Aralık’ta katıldığı bir televizyon programında Kürt güçlerine ilişkin üç aşamalı bir plan açıkladı. İlk aşamada, YPG içindeki Suriyeli olmayan savaşçıların ülkeyi terk etmesi gerektiğini söyledi. İkinci aşamada, YPG’nin Suriyeli komuta kademesinin de ayrılması gerektiğini ifade etti. Son aşamada ise PKK’li olmayan kadroların silah bırakarak “yeni yönetimle uyum içinde normal hayata dönmesi ve milli, eşitlikçi, bütüncül bir Suriye içerisinde yaşamlarını sürdürmeleri gerektiğini” vurguladı.
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Kobanî’ye olası operasyon 

Mazlum Abdi, Türkiye ve desteklediği ‘Suriye Milli Ordusu’nun Kobanî’ye saldırı hazırlığında olduğunu ve buna karşılık SDG olarak bölgeden çekilmeyi de içeren bir öneri sunduklarını belirtti.

Öneriye göre, bölgenin ABD güçlerinin gözetiminde bir iç güvenlik gücüne devredilmesi planlanıyor. Ancak bu planın hayata geçirilmesi tamamen bir ateşkesin sağlanmasına bağlı.

Abdi, olası bir saldırı durumundaki tutumlarını ise şu şekilde açıkladı: “Diğer taraftan, bir saldırı gerçekleşirse kendimizi savunmaya hazırız.”

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(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Mazlum Abdi suriye demokratik güçleri Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi
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