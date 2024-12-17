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Yayın Tarihi: 17 Aralık 2024 12:10
 ~ Son Güncelleme: 17 Aralık 2024 12:47
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Trump: Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde olacak

ABD'nin yeni başkanı Trump, Suriye'deki iktidarının devrilmesinin arkasında Türkiye'nin olduğunu belirtti ve "Erdoğan çok zeki biri. Bunu binlerce yıldır istiyordu ve başardı. Kimse gerçekten kazananın kim olduğunu bilmiyor ama bence Türkiye kazandı” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Trump: Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde olacak
*Fotoğraf: AA

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump​​​​​​​, Florida Palm Beach'te düzenlenen bir etkinlikte gazetecilerin sorularını cevapladı.

Trump, Suriye'de Beşşar Esad rejiminin sona ermesinin ardından Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

53 yıldır devam eden Esad ailesinin Suriye'deki iktidarının devrilmesinin arkasında Türkiye'nin olduğunu belirten Trump, "Erdoğan çok zeki biri. Bunu binlerce yıldır istiyordu ve başardı. Kimse gerçekten kazananın kim olduğunu bilmiyor ama bence Türkiye kazandı” dedi.

AA'nın haberine göre; Trump, "Erdoğan çok zeki ve sert bir adam. Türkiye çok fazla can kaybı olmadan dostane olmayan bir şekilde kontrolü ele geçirdi. Esad bir kasaptı. Çocuklara neler yaptığını gördük" diye devam etti.

ABD'nin Türkiye ile bölgede birlikte çalışabileceğini söyleyen Trump, bir gazetecinin "Suriye'de bulunan 900 ABD askeri konusunda ne yapacaksınız?" sorusuna, "Bunu yapmanın başka bir yolu olmalı. Bunlardan biri de Türkiye" yanıtını verdi.

Türkiye'nin "önemli bir güç" olduğunu ifade eden Trump, "Erdoğan iyi anlaştığım biri. Büyük bir askeri gücü var. Ve bu gücü savaşlarda yıpranmadı. Çok güçlü ve etkili bir ordu kurdu” diye konuştu.

Suriye'de ilerleyen güçlerin arkasında Türkiye'nin olduğunu savunan ve bunun, kendisi için sorun olmadığını kaydeden Trump, "Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde olacak. Bunu söyleyen kimseyi duymamışsınızdır ama bu böyle” dedi.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
abd başkanı donald trump Suriye
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/haber/htsnin-hukumeti-mart-2025e-kadar-suriyeyi-yonetecek-302595
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