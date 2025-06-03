ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
EKOLOJİ
Yayın Tarihi: 3 Haziran 2025 13:32
 ~ Son Güncelleme: 3 Haziran 2025 13:41
3 dk Okuma

3 HAZİRAN MARMARA DENİZİ GÜNÜ

“Marmara Denizi’nin geleceği için acil adım atılmalı”

“Marmara Denizi: Restorasyon Yol Planı”, 2030 yılına kadar Marmara Havzası’nın kara ve deniz alanlarının en az yüzde 30’unun koruma altına alınmasını öneriyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
“Marmara Denizi’nin geleceği için acil adım atılmalı”
Fotoğraf: Canva

3 Haziran Marmara Denizi Günü’nde kamuoyuyla paylaşılan “Marmara Denizi: Restorasyon Yol Planı”, bölgenin ekolojik bütünlüğünü yeniden kurmayı hedefliyor.

Marmara Denizi Günü, Marmara Denizi'nin ekolojik değerine dikkat çekmek, karşı karşıya olduğu çevresel tehditleri gündeme taşımak ve koruma çalışmalarını teşvik etmek amacıyla her yıl 3 Haziran tarihinde kutlanan özel bir gün.

National Geographic Society’nin desteğiyle yürütülen proje, Marmara Havzası’nın karasal ve denizel alanlarının en az yüzde 30’unun 2030 yılına kadar koruma altına alınmasını öneriyor.

2022 sonbaharından 2024 ilkbaharına kadar süren 16 aylık çalışmada; deniz biyologları, mühendisler, şehir plancıları, hukukçular ve yerel topluluklar bir araya geldi. Projenin saha araştırmaları ve haritalama çalışmaları hidrolog ve şehir plancısı Sera Tolgay tarafından yürütüldü ve Dünya Mirası Adalar Ekoloji ve Kültür Derneği tarafından desteklendi.

Çalışmada, Marmara Denizi’nin yalnızca bir iç deniz değil, göçmen kuşlar ve deniz memelileri için yaşamsal bir rota olduğu vurgulandı. Ancak müsilaj krizi, oksijen seviyesindeki düşüş, derin deniz deşarjları ve yaygın arazi tahribatı, bu hassas sistemin ne kadar kırılgan olduğunu gözler önüne seriyor.

Uydu görüntülerine dayanan analizlere göre Marmara’daki kaliteli orman örtüsü son 20 yılda yüzde 15,75’ten yüzde 6,5’e düşerken, kentsel gelişim yüzde 27,7’den yüzde 38,4’e yükseldi.

Rapor bulguları

  • 2030’a kadar Marmara Havzası’nın yüz ölçümünün yüzde 30’unun korunması hedefleniyor.
  • 2022 sonbaharından bu yana süren saha çalışmaları ve bilimsel analizler sonucunda, Marmara Denizi’nin karşı karşıya olduğu ekolojik tehditleri tanımlayan ve çözüm önerileri sunan kapsamlı restorasyon planı tamamlandı.
  • Marmara Denizi, kuşların, yunuslar gibi pek çok deniz memelisinin ve birçok canlı türünün göç rotası üzerindeki kıtalararası bir köprüdür. Ancak, 2021’de yaşanan müsilaj krizi ve hızla artan endüstriyel kirlilik bu eşsiz ekosistemi tehdit etmektedir. Sadece son 20 sene içerisinde Marmara’nın çevresindeki kaliteli ormanlar yüzölçümü olarak havzanın yüzde 15’inden yüzde 6’ya gerilemiş; şehirleşme yüzde 10 artarak yüzde 38’e ulaşmıştır.
  • Proje, uydu görüntüleri, NDVI analizleri, derin deşarj haritaları ve su kalitesi verileri gibi çok boyutlu veri analizleri ve yerel paydaş görüşmeleri ile desteklenmiş, National Geographic Society’nin katkısıyla yürütülmüştür.
  • Marmara’nın kalan doğal alanlarını korumak ve yeni “ölü bölgelerin” oluşmasını önlemek için 2030’a kadar bölgenin en az yüzde 30’unun koruma statüsüne alınması gerekiyor.

Marmara Havzası'nın yüzde 25’i korunabilecek

Yol haritasına göre, mevcut doğal alanların tamamının koruma altına alınması hâlinde, Marmara Havzası'nın yüzde 25’i korunabilecek; bu da 2030 hedeflerine ulaşmak açısından umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Raporda ayrıca tehdit altındaki türlerin yaşadığı kritik bölgelerin sit alanı, milli park veya deniz koruma alanı ilan edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Projeyi destekleyen ve katkı sağlayan isimler arasında Claire McNulty (National Geographic Society Avrupa ve Orta Doğu Direktörü), Sven Andres (Program Yöneticisi), Caner Gökbayrak (Bursa Su Kollektifi), Alper Tüydeş (Karacabey Belediyesi), Volkan Narcı (Deniz Yaşamını Koruma Derneği), Serdar Güven (İznik Belgesel Sinemacılar Derneği), tarihçi Hüseyin Irmak

(Kağıthane Belediyesi) ve Derya Tolgay (Dünya Mirası Adalar Ekoloji ve Kültür Derneği) yer alıyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
marmara denizi müsilaj Dünya Mirası Adalar Ekoloji ve Kültür Derneği Marmara Denizi Günü
ilgili haberler
Marmara Denizi'ndeki balıklar denizanası tehdidi altında
3 Nisan 2023
/haber/marmara-denizi-ndeki-baliklar-denizanasi-tehdidi-altinda-276730
Müsilaj sonrası Marmara Denizi'ndeki balık çeşitliliği yüzde 25 azaldı
7 Haziran 2024
/haber/musilaj-sonrasi-marmara-denizi-ndeki-balik-cesitliligi-yuzde-25-azaldi-296284
ADALET ATLASI
Yer Altından Yeryüzüne Şiddet: Marmara Denizi’ni nasıl öldürdük?
5 Haziran 2022
/haber/yer-altindan-yeryuzune-siddet-marmara-denizi-ni-nasil-oldurduk-262892
Bozcaada ve Marmara Denizi’nde risk altındaki mercanlar inceleniyor
25 Eylül 2022
/haber/bozcaada-ve-marmara-denizi-nde-risk-altindaki-mercanlar-inceleniyor-267603
Marmara Denizi’nde müsilaj: “Deniz kimyasala doydu”
17 Aralık 2024
/haber/marmara-denizinde-musilaj-deniz-kimyasala-doydu-302718
EYLEM PLANI VAR, EYLEM YOK
“Marmara Denizi, tamamen yok oluşun eşiğinde”
29 Aralık 2022
/haber/marmara-denizi-tamamen-yok-olusun-esiginde-272126
Marmara Denizi’nde oksijen üreten deniz çayırları ve pina midyeleri tespit edildi
18 Nisan 2025
/haber/marmara-denizinde-oksijen-ureten-deniz-cayirlari-ve-pina-midyeleri-tespit-edildi-306601
Marmara Denizi'ndeki denizanası popülasyonunda 'aşırı' artış
22 Şubat 2024
/haber/marmara-denizi-ndeki-denizanasi-populasyonunda-asiri-artis-292237
Marmara Denizi'nde yeniden müsilaj görüldü
26 Ocak 2025
/haber/marmara-denizi-nde-yeniden-musilaj-goruldu-303972
“Kritik eşik aşıldı, Marmara Denizi komada”
13 Ağustos 2024
/haber/kritik-esik-asildi-marmara-denizi-komada-298537
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Marmara Denizi'ndeki balıklar denizanası tehdidi altında
3 Nisan 2023
/haber/marmara-denizi-ndeki-baliklar-denizanasi-tehdidi-altinda-276730
Müsilaj sonrası Marmara Denizi'ndeki balık çeşitliliği yüzde 25 azaldı
7 Haziran 2024
/haber/musilaj-sonrasi-marmara-denizi-ndeki-balik-cesitliligi-yuzde-25-azaldi-296284
ADALET ATLASI
Yer Altından Yeryüzüne Şiddet: Marmara Denizi’ni nasıl öldürdük?
5 Haziran 2022
/haber/yer-altindan-yeryuzune-siddet-marmara-denizi-ni-nasil-oldurduk-262892
Bozcaada ve Marmara Denizi’nde risk altındaki mercanlar inceleniyor
25 Eylül 2022
/haber/bozcaada-ve-marmara-denizi-nde-risk-altindaki-mercanlar-inceleniyor-267603
Marmara Denizi’nde müsilaj: “Deniz kimyasala doydu”
17 Aralık 2024
/haber/marmara-denizinde-musilaj-deniz-kimyasala-doydu-302718
EYLEM PLANI VAR, EYLEM YOK
“Marmara Denizi, tamamen yok oluşun eşiğinde”
29 Aralık 2022
/haber/marmara-denizi-tamamen-yok-olusun-esiginde-272126
Marmara Denizi’nde oksijen üreten deniz çayırları ve pina midyeleri tespit edildi
18 Nisan 2025
/haber/marmara-denizinde-oksijen-ureten-deniz-cayirlari-ve-pina-midyeleri-tespit-edildi-306601
Marmara Denizi'ndeki denizanası popülasyonunda 'aşırı' artış
22 Şubat 2024
/haber/marmara-denizi-ndeki-denizanasi-populasyonunda-asiri-artis-292237
Marmara Denizi'nde yeniden müsilaj görüldü
26 Ocak 2025
/haber/marmara-denizi-nde-yeniden-musilaj-goruldu-303972
“Kritik eşik aşıldı, Marmara Denizi komada”
13 Ağustos 2024
/haber/kritik-esik-asildi-marmara-denizi-komada-298537
Sayfa Başına Git