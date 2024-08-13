“Kritik eşik aşıldı, Marmara Denizi komada”

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün "Bilim 2" gemisiyle gerçekleştirdiği son Marmara Denizi seferinde elde edilen bulgular, denizin oksijen seviyesinin kritik düzeyde düşük olduğunu ortaya koydu.

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yücel, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yürüttükleri Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme Sistemi (MARMOD) projesi kapsamında elde ettikleri bulguları Anadolu Ajansı muhabirine anlattı.

Yücel, Marmara Denizi'nin ilk 30 metresi dışında önemli oranda oksijen azlığı yaşadığını ve bu durumun denizi "koma halinde" bıraktığını belirtti.

Yücel, özellikle Doğu Marmara'da 150-200 metre derinliklerde neredeyse hiç oksijen kalmadığını söyleyerek “Oksijen özellikle ilk 30 metreden sonra 'hipoksi eşiği' dediğimiz, bir balığın giremeyeceği seviyede düşük,” dedi.

Deniz suyu sıcaklıklarında rekor

Marmara Denizi'nin önceki yıllara göre daha fazla ısındığını ve bu durumun oksijen azlığı ve kirlilikle birleşerek kısır bir döngü oluşturduğunu belirten Yücel, deniz suyu sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaştığını ifade etti.

Sıcaklığın artmasıyla birlikte daha az oksijenin çözündüğünü ve kirliliğin arttığını vurgulayan Yücel, Marmara Denizi'nde azot ve fosfor kirliliğinin giderek büyüyen bir sorun olduğunu kaydetti.

Yücel, Marmara Denizi'nde hidrojen sülfür oluşumunun da ciddi bir tehdit olduğunu, bu gazın deniz ekosistemini ve halk sağlığını tehdit edeceğini belirtti.

“Bir felaket”

Oksijen azaldıkça nitratın da azalmaya başladığına değinen Yücel, son olarak şu uyarılarda bulundu:

"Bu bir felaket anlamına geliyor. Bu bütün besin sisteminin, besin ağının çökmesi demek. Hidrojen sülfürlü sular dipte birikmeye başladığı anda yavaş yavaş kötüleşmeyle beraber önlem alınmazsa yukarı doğru çıkacak. Bu, koku yapması, hidrojen sülfürlü suların kıyıya vurması demek. Üstteki 30 metrelik oksijenli suyla birleştiği zaman yeni müsilajımsı, göze hoş gelmeyen, halk sağlığı açısından müthiş tehdit oluşturan, balıkçılık için bambaşka tehdit oluşturan, turizmi çökertecek bir fenomen olacak.

“Hidrojen sülfür İzmit Körfezi dışında, Marmara'da henüz yok, henüz oluşuma başlamadı ama son 3 yıldaki gidişat sürerse, önümüzdeki 4 ya da 5 yıl içerisinde Doğu Marmara'daki nitratın tükeneceğini biz MARMOD verileriyle görüyoruz." (TY)