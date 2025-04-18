ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
EKOLOJİ
Yayın Tarihi: 18 Nisan 2025 15:55
 ~ Son Güncelleme: 18 Nisan 2025 16:00
1 dk Okuma

Marmara Denizi’nde oksijen üreten deniz çayırları ve pina midyeleri tespit edildi

Yapılan taramalarda tespit edilen canlıların çoğaltılmasıyla müsilajla mücadele ve deniz ekosisteminin korunması hedefleniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Marmara Denizi’nde oksijen üreten deniz çayırları ve pina midyeleri tespit edildi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Marmara Denizi'nde yürütülen müsilaj seferberliği kapsamındaki çalışmalara bir yenisi eklendi.

Anadolu Ajansı muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan edindiği bilgiye göre, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi işbirliğiyle "MAR-ÇAYIR" ve "MAR-PİNA" projeleri hayata geçirildi.

Proje kapsamında, Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki 1300 kilometrelik kıyı şeridi sualtı tarama ve görsel sayım metotlarıyla tarandı. Tarama yapılan alanda kıyı şeridinin yüzde 52'sinin deniz çayırlarıyla kaplı ve bir hektar alanda fotosentezle 4-20 litre arasında oksijen üretme potansiyeline sahip dört farklı deniz çayırı türü tespit edildi.

Koruma altına alınan ve kıyı ekosisteminde sayılarının artırılması hedeflenen deniz çayırlarının ürettikleri oksijen sayesinde Marmara Denizi’nde müsilaj oluşumunun önüne geçilmesine yardımcı olması hedefleniyor.

Kıyı etkileşiminde doğal bariyer görevi üstlenen deniz çayırları erozyonu önleyici ve karbon yutağı olarak iklim kriziyle mücadelede de önemli rol oynuyor.

Pina midyeleri belirlendi

“MAR-PİNA” projesi kapsamında ise Akdeniz'e özgü endemik pina midyesi üzerine odaklanıldı.

Çalışmalarla, saatte 6 litre deniz suyunu temizleyebilen ve doğal su arıtma cihazı işlevini gören pina midyelerinin dünyada hayatta kalan tek sağlıklı popülasyonunun Marmara Denizi'nde bulunduğu belirlendi.

Müsilajla mücadeleye doğrudan katkı sağlayan pina midyelerinin, çoğaltılmasıyla denizin doğal dengesini korumada önemli bir işlev üstleneceği değerlendiriliyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
marmara denizi müsilaj Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı deniz çayırı pina midyeleri
ilgili haberler
“Müsilaj ile mücadele için organik atıklar kompost edilmeli”
7 Mart 2025
/haber/musilaj-ile-mucadele-icin-organik-atiklar-kompost-edilmeli-305214
Marmara Denizi'nde yeniden müsilaj görüldü
26 Ocak 2025
/haber/marmara-denizi-nde-yeniden-musilaj-goruldu-303972
Marmara Denizi’nde müsilaj: “Deniz kimyasala doydu”
17 Aralık 2024
/haber/marmara-denizinde-musilaj-deniz-kimyasala-doydu-302718
Müsilaj sonrası Marmara Denizi'ndeki balık çeşitliliği yüzde 25 azaldı
7 Haziran 2024
/haber/musilaj-sonrasi-marmara-denizi-ndeki-balik-cesitliligi-yuzde-25-azaldi-296284
LEVENT ARTÜZ VE AHMET DURSUN KAHRAMAN ANLATTI
"Müsilaj temizliği ve bertarafı çözüm değil durumu kurtarma"
9 Temmuz 2021
/haber/musilaj-temizligi-ve-bertarafi-cozum-degil-durumu-kurtarma-247050
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
“Müsilaj ile mücadele için organik atıklar kompost edilmeli”
7 Mart 2025
/haber/musilaj-ile-mucadele-icin-organik-atiklar-kompost-edilmeli-305214
Marmara Denizi'nde yeniden müsilaj görüldü
26 Ocak 2025
/haber/marmara-denizi-nde-yeniden-musilaj-goruldu-303972
Marmara Denizi’nde müsilaj: “Deniz kimyasala doydu”
17 Aralık 2024
/haber/marmara-denizinde-musilaj-deniz-kimyasala-doydu-302718
Müsilaj sonrası Marmara Denizi'ndeki balık çeşitliliği yüzde 25 azaldı
7 Haziran 2024
/haber/musilaj-sonrasi-marmara-denizi-ndeki-balik-cesitliligi-yuzde-25-azaldi-296284
LEVENT ARTÜZ VE AHMET DURSUN KAHRAMAN ANLATTI
"Müsilaj temizliği ve bertarafı çözüm değil durumu kurtarma"
9 Temmuz 2021
/haber/musilaj-temizligi-ve-bertarafi-cozum-degil-durumu-kurtarma-247050
Sayfa Başına Git