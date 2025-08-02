İBB Marmara Denizi’nde temizlik yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK AŞ, çevre bilincini artırmak ve uluslararası çevre standartları doğrultusunda sürdürülebilir deniz temizliğine katkı sağlamak amacıyla önemli bir etkinlik düzenledi. Marmara denizinden çamaşır makinesi, lastikler, elektronik parçalar gibi çok sayıda atık çıkarıldı.

Etkinliğe İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Sarıyer Belediyesi Başkan Vekili Meltem Yücel Pir, İBB Deniz Hizmetleri Müdürü Dr. İlker Aslan, İSPARK Genel Müdürü Tarık Safi, İSTAÇ Kurumsal İletişim Müdürü Özgür Özkan, TÜRÇEV temsilcileri, İSPARK ve İSTAÇ ekiplerinin yanı sıra çevre kuruluşları da katıldı.

Denizin dibinden çıkarılanlar şaşırttı

Program kapsamında İstmarin profesyonel dalgıçları suya girdi, kısa sürede çok sayıda atığa ulaştı. Dalgıçlar deniz dibinden çamaşır makinesi, lastikler, elektronik parçalar ve çeşitli evsel atık çıkardı. Atıkların sergilenmesiyle birlikte, deniz kirliliğinin boyutu gözler önüne serildi.

Etkinlikte ayrıca önceki yıllarda İSTAÇ’ın deniz temizliği sırasında çıkarılan atıklar da sergilenerek, çevre kirliliği konusunda farkındalık yaratıldı. Denize ait olmayan her bir atık katılımcıları şaşırttı.

(EMK)