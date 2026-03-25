TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 25.03.2026 10:01 25 Adar 2026 10:01
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 25.03.2026 10:05 25 Adar 2026 10:05
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Li Amedê ji ber pîrozbahiyên Newrozê 18 kes hatin girtin

Bi îdiaya ku “propagandaya rêxistinê kirine” 2 jê jin 18 hatin girtin. Hate diyarkirin ku di îfadeyên de pirsa “We çima şala kesk, sor û zer girê daye?” hatiye pirsin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Li Amedê 18 kesên ku piştî pîrozbahiyên Newrozê hatibûn desteserkirin, bi îdiaya “propagandaya rêxistinê kirine” hatin girtin.

Hate diyarkirin ku di îfadeyên de pirsa “We çima şala kesk, sor û zer girê daye?” hatiye pirsin.

Li Amedê di encama serdegirtina malan a li ser kesên beşdarî pîrozbahiya Newrozê bûbûn de, 2 jê jin 18 kes hatin girtin.

Li gorî nûçeya Ajansa Welatê, polîsan di dema lêpirsînê de pirsên wekî; “Hûn bi fermana rêxistinê beşdarî Newrozê bûn?”, “Agahiya we çawa ji Newrozê çêbû?” û “We çima şala kesk, sor û zer girê da?” ji wan kirine. Her wiha di îfadeyê de pirsa wêneyên endamên PKKê yên hatibûn hilgirtin jî hatiye kirin.

Dadgehê bi îdiaya “propagandaya rêxistinê kirine” biryara girtina 18 kesan da û ew kes şandin girtîgehê.

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
newroza amedê Desteserkirin
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê