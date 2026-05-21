Li Gimgimê berxwedana li dijî JESê didome
Li gundê Xarika ser bi navçeya Gimgima Mûşê, berxwedana li dijî projeya Santrala Enerjiyê ya Jeotermalê (JES) didome.
Şêniyên 16 gundên ku dê ji vê projeyê bandor bibe bi dorvegerî li herêmê nobetê digirin. Gelek nûnerên partiyên siyasî û rêxistinên civakî yên sivîl ên ji bajarên cihê jî, di nava rojê de serdana gundiyên di nobetê de ne dikin û piştgiriya xwe nîşan didin."
Ji bo mîtîngên ekolojiyê yên Gimgim û Kanîreşê bang hate kirin
Şîrketa bi navê IGNIS H2 Enerji Uretim A.Ş. ya navenda wê li Amerîkayê ye, plan dikir ku di 20ê Gulanê de di çarçoveya projeya Santrala Enerjiyê ya Jeotermal (JES) de vedana yekem a sondajê bide destpêkirin. Li dijî vê projeya ku dê bandoreke neyînî li herî kêm 16 gundan bike, nobeta konan a ku bi pêşengiya Meclîsa Ciwanan a Platforma Ekolojiyê ya Vartoyê hatibû destpêkirin, di roja 19an de berdewam dike.
Ji bajarên cûda ji bo piştgiriyê hatine
Li gorî nûçeya Can Kirbaş ku li Ajansa Mezopotamyayê weşiya ye welatiyê bi navê Ethem Dikmen ji Îzmîrê ji bo serdana berxwedêranê bike, hatiye. Dikmen diyar kir ku projeyên JESê "polîtîkaya dewletê" ye û got: "Îro dikarin werin Gimgimê, sibê herin Yedîsuyê yan jî Çewligê. Ji ber vê yekê, ji bilî têkoşîna hevpar tu şansê me nîn e."
Welatiyeke din a ji Îzmîrê hatî, Kiymet Kanmazê jî destnîşan kir ku ew li dijî JESê ne û divê axa wan neyê tunekirin.
Rêvebira Şaxa Îzmîrê ya Komeleya Elewiyên Demokratîk (DAD) Elif Hurustanê da zanîn ku gelek metirsiyên projeya JESê hene û bal kişand ser wê yekê ku ew ê heta betalkirina projeyê têbikoşin.
Elif Hurustanê got, "Warê me tenê di destê me de maye" û wiha pê de çû: "Têkoşîna me dê heta dawiyê berdewam bike."
Nuran Demirê jî diyar kir ku berxwedana li dijî projeyê hatiye destpêkirin girîng e û anî ziman ku welatî ji bo parastina axa xwe di berxwedanê de ne.
Li Gimgimê nobeta li dijî JESê didome: Sondaja yekem wê di 20ê Gulanê de bê vedan
Dê meş were li dar xistin
Goze Çiçek jî ji gundê Xaşxaşa Gimgimê ye û li Kocaeliyê dijî û yek ji wan kesan bû ku piştgirî da çalakiyê. Goze Çiçekê anî ziman ku ew ji Kocaeliyê ji bo piştgiriya nobetê hatiye û wiha got:
"Li gelek deverên Tirkiyeyê xebatên lêgerîna madenan hene. Ji bo ku em li hemberî van hestiyariyê nîşan bidin li vir in. Dê hevalên me yên ji Êlih, Mûş, Îzmîr û Xarpêtê jî werin. Di 21’ê Gulanê de (îro) em ê ber bi Gireboayê ve bimeşin. Girîngiya vê herêmê ji bo mirovan pir mezin e. Em wateyê didin ax û ziyaretgehên xwe."
Li Gimgimê nobeta JESê di roja 12an de berdewam dike
Nilüfer Mavideniz a ku diyar kir ku ew bi mebesta piştgiriya berxwedanên ekolojiyê yên li cihên cuda yên Tirkiyeyê serdanan dike, got: "Em li benda her kesî ne ku werin vir. Heger tu neşewitî, ez neşewitim, dê çawa tarîtiya me derkeve ronahiyê?"
Hasan Demirkaiyê ku ji Xarpêtê hatiye, bertek nîşan da û got: "Divê berxwedan heta encamgirtinê berdewam bike. Divê mirov bêhêvî nebin. Ev xwezaya hanê careke din paşve naye."
*Dîmenek ji konê nobetê. Fotograf: Can Kırbaş
Deniz Onder jî anî ziman ku bi projeya JES’ê re dê xweza were rûxandin û bal kişand ser wê yekê ku çavkaniya bingehîn a debara herêmê çandinî û sewalkarî ye. Önder wiha axivî: "Gel ji bo parastina axa xwe tê vir. Em ê berxwedana xwe bidomînin. Heta biryara betalkirina projeyê neyê, dê konên me li vir bimînin."
Endamê Meclîsa Ciwanan a Platforma Ekolojiyê ya Gimgimê Mahir Ozgul jî wiha axivî: "Em ê nehêlin xwezaya me were talankirin. Heya ji destê me bê, em ê li vir berxwedana xwe bidomînin. Ev proje dê erdhejê tetik bike. Dê gel bi mirinê re rû bi rû bihêlin."
Mîtînga Ekolojiyê a Gimgimê: Em dev ji axa xwe bernadin
Li Gimgim û Kanîreşê gundên ku li ber JESê ketine
Gimgim
Gundên ku li Gimgimê li ber JESê bikevin ev in: Tanzik, Tatan , Hemug , Çorsan, Xarikê, mezraya Dewreşêlî, Qasiman, Ameran, Zengena, Mengel, Kuzik, Civarkan, Caneseran, Xaşxaş, Uskira, Şorik, Şeman , Gadizan, Badan.
Kanîreş
Li gundên Qerxabazar, Aynik, Lîcik, Şorik, Çêrmûk û Siqavêlan ên navçeya Kanîreşa Çewlîgê, ji aliyê Şîrketa Anonîm a IGNIS H2 ya ku navenda wê li Amerîkayê ye ve, di çarçoveya xebatên “Lêgerîna Çavkaniyên Enerjiya Jeotermal” de tê plankirin ku bi kêmanî 25 bîrên sondajê werin vekirin. Şîrketa ku di 3ê Cotmeha 2025an de pêvajoya ÇEDê (Nirxandina Bandora li ser Jîngehê) dabû destpêkirin, di 1ê Nîsanê de bersiva erênî wergirt. Li dijî rapora “ÇED guncaw e” welatiyên herêmê amadehiya vekirina dozê dike.
Derbarê Ignis H2ê de
Şîrketa Ignis H2 Energy di sala 2021an de hatiye avakirin û navenda wê ya sereke li Houstonê (DYA) ye. Ev şîrket bi piştgiriya binesaziya Geolog International kar dike û di warê lêgerîn, sondaj û pêşxistina enerjiya jeotermal de pispor e.
Li Tirkiyeyê, bi taybetî li herêmên wekî Kanîreş-Yedisûyê (Çewlig) û Gimgimê (Mûş) projeyên santralên jeotermal birêve dibe. Armanca fîrmayê ew e ku bi tecrûbeya xwe ya ji sektora petrol û gazê girtiye, enerjiya jeotermal wekî çavkaniyeke bingehîn a enerjiya paqij bikar bîne. Şîrket li Tirkiyeyê (bi buroya xwe ya Îzmîrê re), li Ewropa û li seranserê cîhanê projeyên enerjiya domdar pêş dixe.