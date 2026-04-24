DW: Dîroka Weşanê: 24.04.2026 15:21 24 Nîsan 2026 15:21
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 24.04.2026 16:46 24 Nîsan 2026 16:46
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Mîtînga Ekolojiyê a Gimgimê: Em dev ji axa xwe bernadin

Li Gimgimê li dijî projeyên JES’ê bi dirûşmeya “Em xwedî li xwezaya xwe, ava xwe û axa xwe derdikevin” mîtînga ekolojiyê li dar ket. Bi hezaran welatî, ekolojîst, mafparêz û siyasetmedar beşdarî mîtîngê bûn.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Şîrketa bi navê IGNIS H2 A.Ş. ku navenda wê li Amerîkayê ye, li Gimgim, navçeya Mûşê û Kanîreş, navçeya Çewligê, plan dike du projeyên cuda yên Santrala Enerjiya Jeotermal (JES) çê bike. Ev proje dê bandorê herî kêm li 22 gundên di navbera Kanîreş û Gimgimê de bike.

“Havamızın, suyumuzun kirlenmesine, hayvanlarımızın kıyımına izin vermeyeceğiz”
KARLIOVA VE VARTO'DA 22 KÖYÜ ETKİLEYECEK JES PROJESİ
2 Nisan 2026

Li dijî projeya JESê a li Gimgimê îro mîtîngek pêk hat. Bi hezaran kes beşdarî mîtîngê bûn. Gelek li beşdaran li bajarên cûda yên Tirkiyeyê hatibûn. Ji bajarên weke Stenbol, Îzmîr, Enqere, Kocaelî û Antalya bi sedan welatî bi bi dehan otobus bi rê ketin da ku tevlî meşa li Gimgimê bibin.

Ji bo mîtîngên ekolojiyê yên Gimgim û Kanîreşê bang hate kirin
23 Nîsan 2026

Kanîreş

Li gundên Qerxabazar, Aynik, Lîcik, Şorik, Çêrmûk û Siqavêlan ên navçeya Kanîreşa Çewlîgê, ji aliyê Şîrketa Anonîm a IGNIS H2 ya ku navenda wê li Amerîkayê ye ve, di çarçoveya xebatên “Lêgerîna Çavkaniyên Enerjiya Jeotermal” de tê plankirin ku bi kêmanî 25 bîrên sondajê werin vekirin. Şîrketa ku di 3ê Cotmeha 2025an de pêvajoya ÇEDê (Nirxandina Bandora li ser Jîngehê) dabû destpêkirin, di 1ê Nîsanê de bersiva erênî wergirt. Li dijî rapora “ÇED guncaw e” welatiyên herêmê amadehiya vekirina dozê dike.

Gimgim

Gundên ku li Gimgimê li ber JESê kevin ev in: Tanzik, Tatan , Hemug , Çorsan, Xarikê, mezraya Dewreşêlî, Qasiman, Ameran, Zengena, Mengel, Kuzik, Civarkan, Caneseran, Xaşxaş, Uskira, Şorik, Şeman , Gadizan, Badan.

Beriya mîtîngê bi tevlîbûna hezaran kesan meş pêk hat. Girseya gel bi pankart û dowîzan ji xaçerêya VEDAŞê heta ber avahiya şaredariyê meşiya.

Di meşê de bênavber diruşmeyên “Bijî berxwedana Gimgimê”, “Bi berxwedanê em ê bi ser bikevin” û “Jin jiyan azadî” hatin berzkirin.

Hevseroka Giştî ya Partiya Herêmên Demokratîk (DBP) Çîgdem Kiliçgun Uçar, aktîvîsta Tevgera Jinên Azad (TJA) Sebahat Tuncel, parlamenterên DEM Partî û CHPê, nûnerên saziyên sivîl û gelek parêzvanên xwezayê beşdarî meşê bûn. Bi hezaran kesên ji bo parastina xweza û li dijî talanê meşiyan bi yek dengî soza parastinê û berxwedanê dan.

Di mîtîngê de nameya ku berxwedêra Akbelenê Esra Işik ji Girtîgeha Jinan a Şakranê şandibû hate xwendin. Işik di nameya xwe de silavên xwe ji berxwedêran re şandin û ev peyam şandin: “Dîtina yekbûna her kesî ji bo ax û gundên me, bi her tiştî re dibe. Em ê li dijî hemû xerabiyan û neheqiyan têkoşîna xwe geş bikin. Akbelen tê wateya jîngehê. Heke em qezenc bikin, wê jîngeh qezenc bike.”

Piştre Hevseroka Giştî ya DBP’ê Çîgdem Kiliçgun Uçar axivî. Uçar bang kir ku li dijî talana xwezayê têkoşîn bê mezinkirin û wiha dewam kir: “Hûn xwedî li Gimgimê derdikevin, her bijîn. Dixwazin welatê me bêmirov bihêlin û me jî bêjîngeh. Em dizanin ku ev der warê berxwedan û têkoşînê ye. Em bi we re ne. Ev projeya JESê wê cihê me û xwezaya me ji me bigire. Şîrketa ji Amerîkayê hatiye dibêje ’em ê xwezaya we bigirin’. Gelo em ê bidin? Na. Gimgim a me ye.”

Parlamenterê DEM Partiyê yê Agiriyê Sirri Sakik jî anî ziman ku bi berxwedana gel wê sermaye mecbûrî paşve gav bavêje û got, “Yekitiya me hêviyê dide me. Silav ji bo hemû kesên ku li ber xwe didin. Em ê bi ser bikevin.” Parlamentera EMEPê ya Dîlokê Sevda Karaca jî bal kişand ser berxwedana li dijî şîrketan û Gimgim wekî sembola vê têkoşînê nirxand.

Parlamenterên DEM Partiyê Sumeyye Boz û Ayten Kordu jî bal kişandin ser girîngiya parastina ekolojiyê û destnîşan kirin ku parastina xwezayê parastina jiyana azad û civaka demokratîk e. Parlamentera DEM Partiyê ya Stenbolê Kezban Konukcu jî diyar kir ku teslîmkirina axa wan ji bo şîrketa Amerîkî IGNISê, nîşan dide bê ka desthilat çiqas ‘xwecihî û neteweyî’ ye.

Aktîvîsta TJAyê Sebahat Tuncel jî destnîşan kir ku zihniyeta baviksalar û dewletê êrişî ser ziman, nasname û xwezaya wan dike û wiha axivî: “Em ê ava xwe û xwezaya xwe biparêzin. Em ê jiyaneke nû ava bikin û vê pergala talanker hilweşînin.”

Mîtîng, piştî axaftinan bi gerandina govendê û berzkirina diruşmeya “Bijî berxwedana Gimgimê” bi dawî bû.

Derbarê Ignis H2ê de

Şîrketa Ignis H2 Energy di sala 2021an de hatiye avakirin û navenda wê ya sereke li Houstonê (DYA) ye. Ev şîrket bi piştgiriya binesaziya Geolog International kar dike û di warê lêgerîn, sondaj û pêşxistina enerjiya jeotermal de pispor e.

Li Tirkiyeyê, bi taybetî li herêmên wekî Kanîreş-Yedisûyê (Çewlig) û Gimgimê (Mûş) projeyên santralên jeotermal birêve dibe. Armanca fîrmayê ew e ku bi tecrûbeya xwe ya ji sektora petrol û gazê girtiye, enerjiya jeotermal wekî çavkaniyeke bingehîn a enerjiya paqij bikar bîne. Şîrket li Tirkiyeyê (bi buroya xwe ya Îzmîrê re), li Ewropa û li seranserê cîhanê projeyên enerjiya domdar pêş dixe.

(AY)

*Çavkanî û Fotograf: Ajansa Welat

Cihê Nûçeyê
Stenbol
ekolojî Varto Ekoloji Paltformu Kanîreş Kanîreş Ekoloji Platformu Gimgim JES
