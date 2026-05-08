Li Gimgimê nobeta li dijî JESê didome: Sondaja yekem wê di 20ê Gulanê de bê vedan

Li sînorên gundê Xarikê yê navçeya Gimgima Mûşê, şîrketa bi navê IGNIS H2 Enerji Uretim A.Ş. ya navenda wê li Amerîkayê ye, plan dike ku di 20ê Gulanê de di çarçoveya projeya Santrala Enerjiyê ya Jeotermal (JES) de vedana yekem a sondajê bide destpêkirin.
Li dijî vê projeya ku dê bandoreke neyînî li herî kêm 16 gundan bike, nobeta konan a ku bi pêşengiya Meclîsa Ciwanan a Platforma Ekolojiyê ya Vartoyê hatibû destpêkirin, di roja şeşan de berdewam dike.
Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê, welatiyên ku li qada sondajê çadir vedane, bi roj û şev nobetê digirin û seredanên piştevaniyê yên ji bo qadê jî didomin.
Deniz Onderê ku bi kûçikê xwe yê bi navê 'Diren' beşdarî nobetê bûye, diyar kir ku ew ji bo parastina axa xwe li qadê ne û got: 'Me dostê xwe yê piçûk Diren(Berxwedan) ji bo xwedîkirinê girt û anî vir. Ew ê jî bi me re li ber xwe bide. Ji ber vê yekê me navê wî danî Diren.
🟢 Varto’da çadır nöbeti sürüyor: İlk sondaj çalışması 20 Mayıs’ta— bianet (@bianet_org) May 8, 2026
🗣️ Köpeği “Diren” ile birlikte nöbete katılan Deniz Önder: “O da bizimle birlikte direnecek. İsmini de bu yüzden Diren koyduk.” https://t.co/sUqZSAvPRo pic.twitter.com/3LKiC4Mgeq
Em ê heta dawiyê li ber xwe bidin"
Engin Koç jî diyar kir ku ew ji bo parastina axa xwe di nobetê de ne û destnîşan kir ku qadeke din a jiyanê ji bo wan nîn e û wiha got: “Em li ser axa xwe sondajê naxwazin. Bila xwezaya me qirêj nebe. Gava şîrket hat, em ê bi qasî ku ji destê me tê li ber xwe bidin. Top û tivingên me nîn in, em ê wekî welatî li ber xwe bidin.”
Endamê Meclîsa Ciwanan a Platforma Ekolojiyê ya Vartoyê Mesut Bingol jî diyar kir ku armanca wan astengkirina xebata yekem a sondajê ye û got ku nobet dê bi beşdariya gundên ku bandorê dibînin berdewam bike.
Bingol weha domand: “Bi hevalên xwebexş re, em ê her şev bi qasî 10 kesan li qadê bimînin. Heta 25ê Gulanê plansaziya me heye. Em ê bi berxwedanê bi ser kevin."
Li Gimgim û Kanîreşê gundên ku li ber JESê ketine
Gimgim
Gundên ku li Gimgimê li ber JESê bikevin ev in: Tanzik, Tatan , Hemug , Çorsan, Xarikê, mezraya Dewreşêlî, Qasiman, Ameran, Zengena, Mengel, Kuzik, Civarkan, Caneseran, Xaşxaş, Uskira, Şorik, Şeman , Gadizan, Badan.
Kanîreş
Li gundên Qerxabazar, Aynik, Lîcik, Şorik, Çêrmûk û Siqavêlan ên navçeya Kanîreşa Çewlîgê, ji aliyê Şîrketa Anonîm a IGNIS H2 ya ku navenda wê li Amerîkayê ye ve, di çarçoveya xebatên “Lêgerîna Çavkaniyên Enerjiya Jeotermal” de tê plankirin ku bi kêmanî 25 bîrên sondajê werin vekirin. Şîrketa ku di 3ê Cotmeha 2025an de pêvajoya ÇEDê (Nirxandina Bandora li ser Jîngehê) dabû destpêkirin, di 1ê Nîsanê de bersiva erênî wergirt. Li dijî rapora “ÇED guncaw e” welatiyên herêmê amadehiya vekirina dozê dike.
Derbarê Ignis H2ê de
Şîrketa Ignis H2 Energy di sala 2021an de hatiye avakirin û navenda wê ya sereke li Houstonê (DYA) ye. Ev şîrket bi piştgiriya binesaziya Geolog International kar dike û di warê lêgerîn, sondaj û pêşxistina enerjiya jeotermal de pispor e.
Li Tirkiyeyê, bi taybetî li herêmên wekî Kanîreş-Yedisûyê (Çewlig) û Gimgimê (Mûş) projeyên santralên jeotermal birêve dibe. Armanca fîrmayê ew e ku bi tecrûbeya xwe ya ji sektora petrol û gazê girtiye, enerjiya jeotermal wekî çavkaniyeke bingehîn a enerjiya paqij bikar bîne. Şîrket li Tirkiyeyê (bi buroya xwe ya Îzmîrê re), li Ewropa û li seranserê cîhanê projeyên enerjiya domdar pêş dixe.