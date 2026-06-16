TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 16.06.2026 13:57 16 Hezîran 2026 13:57
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 16.06.2026 14:04 16 Hezîran 2026 14:04
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Lêpirsîna Şaredariya Silivriyê: Şaredar Balcioglu jî di nav de 10 kes hatin girtin

Karûbarên îfadeyê yên li Edliyeyê Silivriyê yên 18 kesên ku di çarçoveya lêpirsîna Serdozgeriya Komarê ya Silivriyê de hatibûne desteserkirin, temam bûn.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Lêpirsîna Şaredariya Silivriyê: Şaredar Balcioglu jî di nav de 10 kes hatin girtin

Di çarçoveya lêpirsîna ku bi îdiaya “di hinek kar û barên Şaredariya Silivriyê de bêrusûlî hatiye kirin” de, ji 18 kesên hatibûn desteserkirin jê 10 kes hatin girtin. Di nav kesên hatin girtin de Serokê Şaredariya Silivriyê Bora Balcioglu jî heye.

Serdozgeriya Komarê ya Silivriyê bi îdiaya "gendeliyê" li ser Şaredariya Silivriyê ya CHPyê lêpirsînek da destpêkirin. Di çarçoveya vê lêpirsînê de biryara desteserkirina 18 kesan hatibû dayîn.

Li Şaredariyên Antalya û Beylikduzuyê gelek kes hatin desteserkirin
Li Şaredariyên Antalya û Beylikduzuyê gelek kes hatin desteserkirin
Îro 09:10

Şaredarê Silivriyê Bora Balcioglu jî di nav wan kesan de bû. Hêzên ewlehiyê roja înê (12ê Hezîranê) dest bi operasyonê kir.

Di encamê de 18 kes hatin desteserkirin. Hêzên ewlehiyê ew kes birin Nexweşxaneya Dewletê ya Bayrampaşayê. Piştî kontrola tenduristiyê ew ji bo darizandinê sewqî Dadgeha Silivriyê hatin kirin.

Li dijî Şaredariya Silivriyê operasyon: Ji bo Şaredar Balcioglu û 18 kesan biryara desteserkirinê dane
Li dijî Şaredariya Silivriyê operasyon: Ji bo Şaredar Balcioglu û 18 kesan biryara desteserkirinê dane
12 Hezîran 2026

Biryara girtina 10 kesan

Dozgeriyê li dadgehê îfadeya desteserkiriyan wergirt.

Piştî îfadeyan, dozgeriyê Bora Balcioglu jî di nav de 11 kes bi daxwaza girtinê şandin Dadgeriya Cezayê ya Sulhê. Dozgeriyê ji bo 7 kesan jî daxwaza kontrola edlî kir.

Dadgehê li ser Şaredar Bora Balcioglu û 9 kesên din (Aşkin Kaynar, Serdar Tuna, Gokhan Tuna, Adem Tuna, Îbrahîm Komur, Aykut Batur, Fatîh Yavuz, Yavuz Dîrîk û Nîhat Nahît Sarayonu) biryara girtinê da.

Her wiha dadgehê 8 kesên din jî bi şertê kontrola edlî berdan.

Li dijî Şaredariya Bucayê operasyon: Şaredar Gorkem Duman jî di nav de 42 kes hatin girtin
Li dijî Şaredariya Bucayê operasyon: Şaredar Gorkem Duman jî di nav de 42 kes hatin girtin
6 Hezîran 2026

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
CHP şaredarî Silivri
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê