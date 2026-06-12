TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 12.06.2026 09:24 12 Hezîran 2026 09:24
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 12.06.2026 09:26 12 Hezîran 2026 09:26
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Li dijî Şaredariya Silivriyê operasyon: Ji bo Şaredar Balcioglu û 18 kesan biryara desteserkirinê dane

Tîmên Şaxa Darayî di çarçoveya lêpirsîna ku li ser îdiayên bertîl û gendeliyê tê meşandin de, li avahiya şaredariyê xebatên lêgerînê didomînin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku ENRead in English

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
Li dijî Şaredariya Silivriyê operasyon: Ji bo Şaredar Balcioglu û 18 kesan biryara desteserkirinê dane

Di çarçoveya lêpirsîna ku li dijî Şaredariya Silivriyê tê birêvebirin de, di saetên sibehê de operasyonek hat kirin. 

Di operasyonê de Serokê Şaredariya Silivriyê Bora Balcioglu jî di nav de, ji bo 18 kesan biryara desteserkirinê hatiye dayîn.

Hat zanîn ku di nav kesên hatine desteserkirin de burokratên şaredariyê û hin karsaz jî hene. 

Şaredar Bora Balcioglu û 17 kesên pê re, di saetên sibehê de bi operasyona ku hat lidarxistin hatin desteserkirin.

Tîmên Şaxa Darayî, di çarçoveya lêpirsîna ku li ser îdiayên gendeliyê tê meşandin de, li avahiya şaredariyê xebatên lêgerînê didomînin.

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
şaredarî CHP Desteserkirin
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê