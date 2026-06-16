Silivri Belediyesi soruşturması: Başkan Bora Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklandı

Silivri Belediyesi’nde bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 kişiden 10’u tutuklandı. Tutuklananlar arasında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da yer aldı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 18 kişinin, Silivri Adliyesi’ndeki işlemleri tamamlandı.

Sulh Ceza Hakimliği; Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun yanı sıra Aşkın Kaynar, Serdar Tuna, Gökhan Tuna, Adem Tuna, İbrahim Kömür, Aykut Batur, Fatih Yavuz, Yavuz Dirik ve Nihat Nahit Sarayönü hakkında tutuklama kararı verdi.

Mahkeme, 8 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Balcıoğlu: “Halkın iradesine yönelik siyasi operasyon”

Tutuklama kararının ardından açıklama yapan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, sürecin siyasi bir operasyon olduğunu savundu.

Balcıoğlu açıklamasında, “Şahsıma, aileme, yol arkadaşlarıma, emeğime ve Silivri halkının sandıkta ortaya koyduğu iradeye karşı yürütülen siyasi operasyonun yeni ve ağır bir aşamasıyla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Hakkındaki iddiaları reddeden Balcıoğlu, tutuklama kararının kesinleşmiş bir mahkumiyet anlamına gelmediğini belirterek, “Tutuklama bir hüküm değildir. Hakkımda kesinleşmiş hiçbir mahkumiyet kararı yoktur” dedi.

Soruşturma sürecinde ortaya atılan bazı iddiaların gerçeğe dayanmadığını öne süren Balcıoğlu, kamuoyunun yanlış yönlendirilmeye çalışıldığını savundu.

“Yargı süreci devam ediyor”

Balcıoğlu, dosyada gizlilik kararı bulunduğu için sürecin tüm ayrıntılarını paylaşamadığını belirterek, hakkındaki iddiaların somut delillere değil, duyum ve yorumlara dayandırıldığını iddia etti.

Açıklamasında geçmişte CHP’li belediyelere yönelik operasyonları da hatırlatan Balcıoğlu, benzer bir sürecin kendisi hakkında da yürütüldüğünü savundu.

Balcıoğlu, “Benim alnım açık, başım dik, vicdanım rahat” ifadelerini kullanarak hukuki mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

Soruşturma kapsamında yöneltilen suçlamalara ilişkin adli süreç devam ediyor.

(EMK)