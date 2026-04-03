ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 03.04.2026 16:48 3 Nisan 2026 16:48
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.04.2026 17:06 3 Nisan 2026 17:06
Okuma Okuma:  2 dakika

Kürtçe öğreniminde yapay zeka dönemi: Kurdolingo yayında

Kürtçe öğrenmek isteyenler için geliştirilen Kurdolingo, Kurmancî, Soranî ve Zazakî lehçelerini yapay zeka destekli araçlarla bir araya getirerek dijital dil eğitimine yeni bir alternatif sunuyor.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kürtçe öğrenmek isteyenlerin nitelikli ve dijital kaynaklara erişim sorununa çözüm sunmayı amaçlayan Kurdolingo, yayın hayatına başladı. Platform, dijital çağın imkanlarını kullanarak Kürtçe’nin üç ana lehçesi olan Kurmancî, Soranî ve Zazakî’ye erişim sağlamayı hedefliyor.

Kürtçe eğitiminde yeni bir soluk: 'Kurdolingo'
11 Eylül 2025

Kurdolingo, klasik dil öğrenme uygulamalarından farklı olarak Kürtçe’ye özgü içerik ve araçlar geliştirmesiyle öne çıkıyor. Platform, hem dil öğrenenlere hem de Kürtçe’yi geliştirmek isteyenlere yönelik kapsamlı bir dijital ekosistem sunuyor.

Üç lehçe tek platformda

Kurdolingo’nun en dikkat çekici özelliklerinden biri, Kürtçe’nin üç lehçesini aynı platformda sunması. Yapay zeka destekli sistemler sayesinde kullanıcılar farklı lehçeler arasında karşılaştırmalı öğrenme imkanı bulabiliyor.

Platformda ayrıca klasik edebiyat ile modern dijital araçların bir arada sunulması hedefleniyor.

Zengin içerik kütüphanesi

Kurdolingo’da Türkçe ve İngilizce konuşanlara yönelik dil öğrenme materyallerinin yanı sıra canlı ders abonelikleri, sesli ve videolu kurslar yer alıyor.

Platformda ayrıca George Orwell, Virginia Woolf ve Franz Kafka gibi yazarların eserlerinin Kürtçe çevirileri, PDF ve sesli kitap formatında sunuluyor. Çocuklar için hazırlanan içerikler arasında ise Peter Pan, Pinokyo ve Küçük Prens gibi eserler bulunuyor.

Yapay zeka destekli araçlar geliyor

Kurdolingo’nun en önemli hedeflerinden biri, yapay zeka destekli araçlarla Kürtçe’nin dijital dönüşümünü hızlandırmak. Bu kapsamda platformda yakın zamanda çok sayıda yeni uygulamanın devreye girmesi planlanıyor.

Bunlar arasında çok dilli dijital sözlük, flashcard uygulaması, bilgi yarışmaları, otomatik ders oluşturucu, yazım düzeltme araçları ve çok dilli çeviri sistemleri yer alıyor. Ayrıca Arap alfabesi ile Latin alfabesi arasında dönüşüm sağlayan araçların da kullanıma sunulması hedefleniyor.

Kürtçe’nin dijital ekosistemine katkı

Platform, coğrafi sınırları ortadan kaldırarak dünyanın farklı yerlerinde yaşayan kullanıcıların Kürtçe öğrenmesini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Geleneksel dil öğretim yöntemlerini yapay zeka ile birleştiren Kurdolingo, Kürtçe’nin dijital dünyadaki görünürlüğünü ve kullanım alanlarını genişletmeyi hedefliyor.

www.kurdolingo.com

https://www.youtube.com/@kurdolingo

https://x.com/kurdolingo

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Kürtçe Kurdolingo Soranî
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git