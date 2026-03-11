ENGLISH KURDÎ
HABER
Kürtçe çizgi roman dergisi Bajar'ın ilk sayısı okuyucuyla buluştu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, dilin pratikleşmesine katkı sağlamak amacıyla Kürtçe çizgi roman dergisi Bajar’ı dijital olarak yayınladı.

BİA Haber Merkezi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Kürtçenin gelişmesine katkı sunmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında yayınlarına yeni bir çizgi roman dergisi ekledi.

Dijital formatta hazırlanan Bajar adlı Kürtçe çizgi roman dergisinin ilk sayısı yayınlanarak okurların erişimine açıldı. Dergi aylık olarak yayınını sürdürecek.

Hedef Kürtçe içerik üretimini arttırmak

Kültürel ve dilsel üretimi güçlendirmeyi hedefleyen çalışma kapsamında hazırlanan dergi, mizah okurları için Kürtçe içerik üretimini artırmayı amaçlıyor. Derginin hazırlanmasında, mizah okurlarının hafızasında klasikleşen Qırık karakterinin yaratıcısı Doğan Güzel öncülük etti. Güzel’e, karikatürist İmam Cici de katkı sundu.

Kürtçenin farklı lehçelerinde içerik üretimini teşvik etmeyi amaçlayan dergi, Kurmancî ve Kirmançkî lehçelerinde her ay yayınlanacak.

Soranî lehçesinde de yayımlandı

Toplam 16 sayfadan oluşan derginin ilk sayısı, bir defaya mahsus olmak üzere Kürtçe’nin Soranî lehçesinde de okuyucuyla buluşturuldu. Böylece Kürtçenin farklı lehçelerini konuşan okurların da dergiye erişebilmesi amaçlanıyor.

Dijital olarak yayımlanan Bajar dergisini okumak isteyen yurttaşlar, buradan dergiye erişim sağlayabilir.

(NÖ)

