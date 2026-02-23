ENGLISH KURDÎ
ÇOCUK
YT: Yayın Tarihi: 23.02.2026 11:43 23 Şubat 2026 11:43
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.02.2026 12:01 23 Şubat 2026 12:01
Okuma Okuma:  2 dakika

'Şirinler' artık Kürtçe konuşacak

Kürtçe çocuk kanalı Zarok TV, dünyaca ünlü çizgi film "Şirinler"in (Şînok) 1 Mart’tan itibaren kendi resmi YouTube kanalında Kürtçe dublajla yayımlanacağını duyurdu.

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Zarok TV Yayın Kurulu tarafından "Dünyanın tüm renkleri Kürtçede buluşuyor!" başlığıyla yapılan açıklamada, profesyonel Kürtçe dublajlı Şirinler'in 1 Mart itibarıyla YouTube’un resmi Smurfs kanalında izleyiciyle buluşacağı belirtildi.

"Kürt çocukları kendi dillerinde hayal kuracak"

Zarok TV, yayın hayatına başladığı ilk gün çocuklara verdiği "dünya çocuklarının izlediği her şeye Kürt çocuklarının da kendi dillerinde ulaşacağı" sözünü hatırlatarak şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, tüm engellere rağmen bu sözümüzü küresel dijital alana taşımış olmanın sevincini yaşıyoruz. Yıllardır iyiliğin ve dostluğun sembolü olan Şirinler, artık sadece Zarok TV ekranlarında olmayacak. Şirinler’in Kürtçesi, 1 Mart 2026’dan itibaren YouTube’un resmi Şirinler kanalında, dünya dillerinin yanında yerini alacak."

İngilizce, Fransızca ve İspanyolcanın yanında Kürtçe seçeneği

Kürtçenin dijital dünyadaki varlığının ve profesyonel dublaj kalitesinin önemine değinilen açıklamada, bu gelişmenin tarihi bir adım olduğu vurgulandı:

"Artık bir çocuk dünyanın neresinde olursa olsun Smurfs YouTube kanalını ziyaret ettiğinde; İngilizce, Fransızca ve İspanyolca seçeneklerinin yanında Kürtçe dilini de görecek. Bizim için en büyük ödül, Kürt çocuklarının kendi dillerinde gülmesi ve hayal kurmasıdır. Sadece çocukları mutlu etmiyoruz; bir dilin hayallerini dünyaya yayıyoruz."

11 yıllık emeğin sonucu

Zarok TV’nin profesyonel kadrosu tarafından hazırlanan dublaj çalışmalarının 11 yıllık bir tecrübenin ürünü olduğu ve içeriklerin dünya standartlarında kabul gördüğü ifade edildi.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
şirinler çizgi film Zarok zarok tv anadili Kürtçe
