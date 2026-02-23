'Şirinler' artık Kürtçe konuşacak

Zarok TV Yayın Kurulu tarafından "Dünyanın tüm renkleri Kürtçede buluşuyor!" başlığıyla yapılan açıklamada, profesyonel Kürtçe dublajlı Şirinler'in 1 Mart itibarıyla YouTube’un resmi Smurfs kanalında izleyiciyle buluşacağı belirtildi.

Anadilinde müzik eğitimi çocuğunuzun hayatında ne değiştirir?

"Kürt çocukları kendi dillerinde hayal kuracak"

Zarok TV, yayın hayatına başladığı ilk gün çocuklara verdiği "dünya çocuklarının izlediği her şeye Kürt çocuklarının da kendi dillerinde ulaşacağı" sözünü hatırlatarak şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, tüm engellere rağmen bu sözümüzü küresel dijital alana taşımış olmanın sevincini yaşıyoruz. Yıllardır iyiliğin ve dostluğun sembolü olan Şirinler, artık sadece Zarok TV ekranlarında olmayacak. Şirinler’in Kürtçesi, 1 Mart 2026’dan itibaren YouTube’un resmi Şirinler kanalında, dünya dillerinin yanında yerini alacak."

Anadilinde Çocuk Sesleri

İngilizce, Fransızca ve İspanyolcanın yanında Kürtçe seçeneği

Kürtçenin dijital dünyadaki varlığının ve profesyonel dublaj kalitesinin önemine değinilen açıklamada, bu gelişmenin tarihi bir adım olduğu vurgulandı:

"Artık bir çocuk dünyanın neresinde olursa olsun Smurfs YouTube kanalını ziyaret ettiğinde; İngilizce, Fransızca ve İspanyolca seçeneklerinin yanında Kürtçe dilini de görecek. Bizim için en büyük ödül, Kürt çocuklarının kendi dillerinde gülmesi ve hayal kurmasıdır. Sadece çocukları mutlu etmiyoruz; bir dilin hayallerini dünyaya yayıyoruz."

"Oyun oynamak pedagojik bir lüks değil, kendi başına bir haktır"

11 yıllık emeğin sonucu

Zarok TV’nin profesyonel kadrosu tarafından hazırlanan dublaj çalışmalarının 11 yıllık bir tecrübenin ürünü olduğu ve içeriklerin dünya standartlarında kabul gördüğü ifade edildi.

(NÖ)