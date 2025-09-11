Kürtçe eğitiminde yeni bir soluk: 'Kurdolingo'

Kürtçe öğrenmeyi kolay, erişilebilir ve eğlenceli hale getirmeyi amaçlayan uygulama 'Kurdolingo' içinde bulunduğumuz dijital çağda dil ve kültür mirasını korumayı da hedefliyor.

Kurdolingo, George Orwell'den Franz Kafka'ya kadar dünya klasiklerinin Kürtçe çevirilerini PDF formatında sunmanın yanı sıra, Türkçe ve İngilizce konuşanlar için video kursları, sesli kitaplar ve mesleki eğitim modülleri ile öne çıkıyor.

Platform, Kürtçe öğrenirken dağınık ve yetersiz kaynaklardan şikayetçi olan kişiler için kapsamlı ve tek bir merkezde toplanmış bir çözüm sunuyor. Kurdolingo, Kürtçe’yi sadece bir dil olarak değil, köklü bir edebiyatın ve zengin bir kültürel geleneğin taşıyıcısı olarak tanımlıyor.

Uygulama dünya edebiyatının en bilinen eserlerini Kürtçe’ye kazandıran bir dijital kütüphane ve her yaştan insana hitap eden bir dijital bir eğitim merkezi sunuyor.

Profesyoneller için kurslar, çocuklar için eğitici videolar

Kurdolingo'nun en dikkat çekici özelliklerinden biri, avukatlar, doktorlar, gazeteciler ve hatta sporcular gibi spesifik meslek grupları için hazırlanan özel video kursları. Bu kurslar, ilgili alana özgü terminolojiyi ve iletişim becerilerini geliştirerek dilin profesyonel hayatta da kullanılmasını teşvik ediyor.

Ayrıca platform, çocuklara yönelik eğitici videolar, anime videolar, sesli kurslar, podcastlar ve Instagram, X, TikTok gibi sosyal medya kanallarında günlük içeriklerle dil öğrenimini hayatın her alanına yaymayı amaçlıyor.

