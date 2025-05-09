Rewşan'dan Kürtçe plak: Hinar

Mezopotamya müzik geleneğini çağdaş etnopop çizgisiyle buluşturan Rewşan'ın merakla beklenen "HINAR" albümü, Aynalı Record etiketiyle koleksiyonerler ve müzikseverler için özel vinyl formatında yayınlandı. Son on yılın ilk Kürtçe plağı olma özelliğini taşıyan bu benzersiz yapım, müzikal ve kültürel mirasın korunması adına önemli bir adım teşkil ediyor.

Kaybolan bir dilin yolculuğu

Kürt dilinin kaybolmaya yüz tutmuş deyim ve ifadelerini çağdaş bir müzikal dille yeniden yorumlayan "HINAR", etnomüzikoloji açısından benzersiz bir belge niteliğinde.

Dokuz şarkıdan oluşan albümün hem sözleri hem de bestelerin çoğunluğu sanatçı Rewşan'a ait. Bu kapsamlı yapıt, kaybolmakta olan edebi değerleri günümüze taşırken, müzik arşivleri ve kültürel koleksiyonlar için paha biçilmez bir kaynak oluşturuyor.

Analog sıcaklık ve dijital netlik arasında

Aynalı Record'un titizlikle ürettiği 180 gram premium vinyl, albümün geleneksel enstrümanlarla örülü sound'unu analog sıcaklıkla buluşturuyor. Hakan Gürbüz'ün aranjörlüğünde hayat bulan albüm, Evren Arkman'ın imzasını taşıyan mix ve mastering süreciyle benzersiz bir dinleme deneyimi sunuyor.

Detaylar

"HINAR" albümü, plak formatında aşağıdaki özelliklerle sunuluyor:

180g premium vinyl

Gatefold kapak tasarımı

OBİ

Dinleyiciye özel kartpostal ve mektup

Albüm içi özel fotoğraf çalışmaları

Şarkı sözleri

BetterThings tarafından hazırlanan özel albüm kapak tasarımı

Bu özel üretim, gelecek nesillere aktarılacak bir kültürel hazine niteliğinde ve plak koleksiyonerlerinin kütüphanelerinde önemli bir yer edinecek şekilde tasarlandı.

Kürt Kültürünün Şiirsel Anlatımı

"Ez Li Vir İm" (Buradayım) eseri, albümün benzersiz yaklaşımını mükemmel şekilde örneklerken, Kürtçe'de "ne dibê him, ne dibê gim" gibi kaybolmaya yüz tutmuş pek çok deyim, albümün şiirsel dünyasında yeniden hayat buluyor. Albüm, Kürt folklorunun derinliklerini etnopop, etnosynth-pop ve balat tarzlarıyla harmanlayan şehirli bir müzisyenin özgün yaratımı olarak müzik tarihinde yerini alıyor.

Sanatçı Hakkında

Psikoloji, oyunculuk ve müzik üzerine uzun yıllar eğitim gören ve 2018'den bu yana ise solo kariyerini sürdüren Rewşan; "Ax Lê Wesê", "Tov" ve "Live Session Vol 1&2" albümleriyle dünya müzik listelerinde büyük beğeni topladı. 2023 yılında İsveç Ulusal Gezici Tiyatrosu tarafından düzenlenen Eldfesten Festivali'nde "Özgürlüğe Çağrı" temalı muhteşem bir performans sergileyen sanatçı, aynı yıl ilk Avrupa turnesini gerçekleştirdi ve Rotterdam, Bern, Köln, Essen ve Frankfurt'ta kapalı gişe konserler verdi. İlk İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi konserinde tüm biletleri tükendi. 2014 yılında çektiği Kürt kadın dengbêjler belgeseli “Dengên Bakur” / Kuzeyin Sesleri; kültürel bellek üzerine hazırlanmış önemli bir arşiv niteliğindedir.

Dinleyicinin derin duygularını ateşleyen Rewşan, Kürt kültürü ile çağdaş müzik arasındaki köprüde sarsılmaz bir tuğla daha koyuyor ve her kesimden dinleyiciye hitap eden bir füzyon sunuyor.

Plak Satış Noktaları

Online

https://plakhane.com.tr/rewsan-hinar-lp

https://www.opus3a.com/

"HINAR", geçmişle gelecek arasında kurduğu köprü ve Kürt dilinin unutulmaya yüz tutmuş ifadelerini yaşatmasıyla, sadece bir müzik albümü değil, aynı zamanda bir kültürel miras projesidir. Bu değerli çalışmayı arşivinize katmanızı önemle tavsiye ederiz.

Teknik Bilgiler



Format: 33 RPM, 180g Vinyl, LP, Album, Limited Edition, Stereo, Gatefold Sleeve, Obi

Country: Turkey

Kayıt Stüdyoları: Aynalı, Undo, Harem's Sound, Studio Koma

Label: Aynalı Record - AR - LP001

Released: 2025

Genre: Folk, World & Country

Manufactured By: Nora

Credits