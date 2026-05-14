ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 14.05.2026 10:44 14 Mayıs 2026 10:44
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.05.2026 10:48 14 Mayıs 2026 10:48
Okuma Okuma:  2 dakika

DEM Parti: Meclis tutanaklarında Kürtçeye üç nokta sansürü son bulmalıdır

Aslan, Meclis’in “halkın sözünü eksilten bir kayıt düzeniyle anılmaması gerektiğini” belirterek, “Kürtçe ifade, Kürtçe olarak kayda geçmelidir” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DEM Parti: Meclis tutanaklarında Kürtçeye üç nokta sansürü son bulmalıdır
*Nevroz Uysal Aslan

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Nevroz Uysal Aslan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Kürtçe ifadelerin tutanaklara özgün haliyle geçirilmesi talebiyle TBMM Başkanlığı’na başvuru yaptı. 

Aslan, Genel Kurul ve komisyon tutanaklarında Kürtçe kelime ve ifadelerin “...” işaretiyle geçiştirilmesine son verilmesini istedi.

Aslan’ın TBMM Başkanlığı’na sunduğu dilekçede, Meclis tutanaklarının yalnızca teknik kayıt değil, “halk iradesinin, siyasal temsilin ve demokratik hafızanın resmi belgesi” olduğu vurgulandı. Bu nedenle Meclis çatısı altında kullanılan dillerin eksiltilmeden ve görünmez kılınmadan kayda geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Başvuruda, geçmiş yıllarda Kürtçe ifadelerin tutanaklara “bilinmeyen bir dil” şeklinde geçirildiği, daha sonra ise “Türkçe olmayan kelime/kelimeler ifade edildi” notuyla kaydedildiği hatırlatıldı. Bu uygulamanın Kürtçeyi adıyla tanımadığı ve Meclis hafızasında görünmez hale getirdiği ifade edildi.

Aslan, mevcut TBMM İçtüzüğü’nde Kürtçenin tutanaklara özgün haliyle geçirilmesini yasaklayan açık bir hüküm bulunmadığını söyledi. Dilekçede, bunun teknik ya da hukuki zorunluluktan değil, “idari tutanak pratiği ve Tutanak Yazım Rehberi” kaynaklı bir uygulama olduğu kaydedildi.

Başvuruda ayrıca, 17 Kasım 2025 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaşanan bir örnek hatırlatıldı. DEM Parti milletvekillerinin konuşmalarında yer alan “Jin kart” ve “Şaredariya Xelfetî” ifadelerinin ilk aşamada tutanaklara aynen geçtiği, ancak daha sonra çıkarılarak yerine “...” işareti konulduğu belirtildi. Aslan, bunun Kürtçe ifadelerin teknik olarak kayda geçirilebildiğini gösterdiğini söyledi. 

Dilekçede, Kürtçenin milyonlarca yurttaşın ana dili olduğu vurgulanarak şu talepler sıralandı:

  • Kürtçe ifadelerin “...” işaretiyle geçiştirilmesi uygulamasının sona erdirilmesi,
  • Kürtçe ifadelerin Latin harfli özgün yazımıyla tutanaklara geçirilmesi,
  • “Türkçe olmayan kelime” yerine “Hatip tarafından Kürtçe ifade edilmiştir” ibaresinin kullanılması,
  • Kürtçe ifadelerin anlamlarının çeviri desteğiyle belirtilmesi,
  • Tutanak Yazım Rehberi’nin Kürtçeyi adıyla tanıyacak şekilde güncellenmesi,
  • TBMM çalışmalarında uygulama birliği sağlanması,
  • TBMM Başkanlık Divanı’nın konuya ilişkin ilke kararı alması.

Aslan, Meclis’in “halkın sözünü eksilten bir kayıt düzeniyle anılmaması gerektiğini” belirterek, “Kürtçe ifade, Kürtçe olarak kayda geçmelidir” dedi. 

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
15 Mayıs Kürt Dil Bayramı Kürtçe ana dili Kürtçe Nevroz Uysal Aslan
ilgili haberler
Ankara'da “Kürtçeye statü, anadilde eğitim” yürüyüşü
13 Mayıs 2026
/haber/ankara-da-kurtceye-statu-anadilde-egitim-yuruyusu-319579
Sincan’da mahpuslara Kürtçe mektuplaşma engeli
8 Mayıs 2026
/haber/sincanda-mahpuslara-kurtce-mektuplasma-engeli-319458
Kürtçe öğreniminde yapay zeka dönemi: Kurdolingo yayında
3 Nisan 2026
/haber/kurtce-ogreniminde-yapay-zeka-donemi-kurdolingo-yayinda-318338
16 yaşındaki müzisyen çocuk, Kürtçe şarkılar söylediği gerekçesiyle tutuklandı
25 Mart 2026
/haber/16-yasindaki-muzisyen-cocuk-kurtce-sarkilar-soyledigi-gerekcesiyle-tutuklandi-318019
Kürtçe çizgi roman dergisi Bajar'ın ilk sayısı okuyucuyla buluştu
11 Mart 2026
/haber/kurtce-cizgi-roman-dergisi-bajar-in-ilk-sayisi-okuyucuyla-bulustu-317604
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Ankara'da “Kürtçeye statü, anadilde eğitim” yürüyüşü
13 Mayıs 2026
/haber/ankara-da-kurtceye-statu-anadilde-egitim-yuruyusu-319579
Sincan’da mahpuslara Kürtçe mektuplaşma engeli
8 Mayıs 2026
/haber/sincanda-mahpuslara-kurtce-mektuplasma-engeli-319458
Kürtçe öğreniminde yapay zeka dönemi: Kurdolingo yayında
3 Nisan 2026
/haber/kurtce-ogreniminde-yapay-zeka-donemi-kurdolingo-yayinda-318338
16 yaşındaki müzisyen çocuk, Kürtçe şarkılar söylediği gerekçesiyle tutuklandı
25 Mart 2026
/haber/16-yasindaki-muzisyen-cocuk-kurtce-sarkilar-soyledigi-gerekcesiyle-tutuklandi-318019
Kürtçe çizgi roman dergisi Bajar'ın ilk sayısı okuyucuyla buluştu
11 Mart 2026
/haber/kurtce-cizgi-roman-dergisi-bajar-in-ilk-sayisi-okuyucuyla-bulustu-317604
Sayfa Başına Git