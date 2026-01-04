Van’da kayyım, Kürtçe kreşin ismini üç kez değiştirdi

Van Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Perperok Çocuk Kreşi, açıldığı günden bu yana kayyım yönetimleri döneminde üç kez isim değişikliğine uğradı.

Kreşin isim değişiklikleriyle birlikte eğitim dili, fiziki mekânı ve öğrenci profili de köklü biçimde değiştirildi.

Perperok Çocuk Kreşi, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Büyükşehir Belediyesi’nin Eşbaşkanları Hatice Çoban ve Bekir Kaya döneminde hizmete açıldı. Kreş; Türkçe, Kürtçe ve İngilizce olmak üzere üç dilli eğitim modeli ile faaliyet yürütüyordu.

2016 kayyım ataması sonrası ilk müdahale

Mezopotamya Ajansı’ndan Zeynep Durgut’un haberine göre 2016’da Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atanmasının ardından, Perperok Kreşi’ne müdahaleler başladı.

Kreşteki çok dilli eğitim uygulamasına son verildi. Aynı dönemde kreşin ismi de ilk kez değiştirildi ve Kürtçe “Perperok” ismi tabeladan kaldırıldı. Bu değişikliğin gerekçesine dair açıklama yapılmadı.

2019 yerel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi (HDP), belediyeyi kayyımdan devraldı ve kreşin adını tekrar Perperok yaptı. Ancak belediyeye kayyım olarak atanan Mehmet Emin Bilmez ve yönetimi “Perperok” kelimesinin "müstehcen çağrışımlar" içerdiği iddiasıyla adını tekrar değiştirdi. Ancak Perperok, Kürtçede bilinen ve Türkçe Kelebek anlamına gelen bir kelime.

2025'te yer değişikliği ve üçüncü isim değişikliği

30 Mart 2024 yerel seçimlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), belediyeyi tekrar kazandı. 2025’te ise belediyeye yine kayyım atandı.

Bu dönemde kreşin fiziki yeri değiştirildi, ardından ismi de üçüncü kez değiştirtilerek, "Kreş ve Gündüz Bakım Evi" yapıldı.

Yine kreşin yer değişikliğinden dolayı çocukların kreşe ulaşımı da zorlaştı. Kayyım yönetimleri döneminde yaşanan en tartışmalı uygulamalardan biri ise bazı çocukların kreşten çıkarılması oldu.

İddiaya göre, bazı çocuklar ailelerin siyasi kimliklerinden dolayı, “yaramaz”, “çevreyi rahatsız ediyor” gibi gerekçeler öne sürülerek kreşten uzaklaştırıldı.

"Avrupa standartlarındaydı"

"Perperok" isminin sürekli değiştirilmesine ilişkin BDP'li belediye döneminde kreşin koordinatörü olarak Serdar Balcı değerlendirmelerde bulundu.

Balcı, "Bu kreş Bekir Kaya ve Hatice Çoban tarafından planlanmıştı. Bu kreş, bu halkın da talebiydi. 2015’te, 15 Mayıs Kürt Dili Bayramı’nda açıldı. Kreşin kapasitesi iyiydi ve kreşe 82 çocuk bulunuyordu. Üç dilde çalışmaya başladık. Bunlar Kürtçe, Türkçe ve İngilizceydi. Ana hedefimiz, çocukları ana dillerinde ve toplumsal cinsiyet eşitliği bilinciyle yetiştirmekti" dedi.

Balcı, kreşin Van ve sınır bölgesindeki en büyük ve ilk Kürtçe kreş olduğu bilgisini paylaştı. Yenidoğanlardan 6 yaşındakilere kadar sınıfları olduğunu söyledi. Her sınıfta da 16 çocuk bulunduğunu aktardı. Ardından da şöyle devam etti:

“Hem bahçesi hem de çocukların doğayla iç içe olabileceği bir alanı vardı. Çocuk oyun alanı, çocuk sineması ve oyun alanları mevcuttu. Kanada, Kore ve Portekiz'den heyetler geldi, kreşi ve yöntemimizi görünce, 'Bu Avrupa standartlarına uygun' dediler. Ancak 2016’da belediyeye bir kayyım atandı. Kayyım geldiğinde ilk işi eğitim, kültür ve sanat alanlarına saldırmak oldu.

İlk başta kreşin içeriğini boşalttılar, eğitimi üç dilden tek dile, o da Türkçeye indirdiler. Kreşin adını, Perperok'u, 'müstehcen' bir isim olduğu gerekçesiyle değiştirdiler ve kaldırdılar. Neden müstehcen denildi? Kimse bunu sormadı. İnsanların ırkçı olduklarını söylemelerini engellemek için müstehcenliği bahane olarak kullandılar. Bu, asimilasyon sürecinin bir devamıydı."

(HA)