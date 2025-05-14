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Yayın Tarihi: 14 Mayıs 2025 18:24
 ~ Son Güncelleme: 14 Mayıs 2025 18:58
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Kürt Dil Bayramı için kanun teklifi: Kolektif bir halk hakkıdır

15 Mayıs Kürt Dil Bayramı Günü'nün resmi olarak kabul edilmesi için Meclis'e kanun teklifi veren DEM Parti, bunun kabul edilmesinin bir “jest” değil, "eşitlikçi ve çoğulcu bir yaklaşımın göstergesi" olacağını vurguladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kürt Dil Bayramı için kanun teklifi: Kolektif bir halk hakkıdır
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, 15 Mayıs’ın Kürt Dil Bayramı olması için Meclis Başkanlığı’na kanun teklifi sundu. Hun, teklifin gerekçesinde dilin yalnızca bir iletişim aracı değil, aynı zamanda toplumsal hafıza, kültürel kimlik ve varoluş biçimi olduğuna dikkat çekti.

15 Mayıs günü 2006'dan bu yana Kürt Dil Bayramı olarak kutlanıyor. DEM Perti Milletvekili Yılmaz Hun, 15 Mayıs'ın resmi olarak da tanınmasını istedi. Bunun için hazırladığı kanun teklifinde, dilin insan ve toplum için önemine vurgu yapıldı.

"Kolektif bir halk hakkıdır"

Hun, “Dilin yaşatılması, yalnızca bireysel bir hak değil; kolektif bir halk hakkıdır” ifadesiyle teklifin önemine dikkat çekti. Teklifte, Türkiye’de milyonlarca kişinin anadili olan Kürtçenin uzun yıllardır yapısal ve sistematik dışlama, yasaklama ve inkâr politikalarına maruz bırakıldığı hatırlatıldı.

"Jest değil, eşitlikçi yaklaşım"

Yılmaz Hun, bu tarihin resmen tanınmasının bir “jest” değil, "eşitlikçi ve çoğulcu bir yaklaşımın göstergesi" olacağını belirterek, “Bu adım, Kürtçe konuşan yurttaşların on yıllardır talep ettiği bir hakkın teslimi olduğu kadar; farklı kimliklerin, dillerin ve kültürlerin eşit yurttaşlık temelinde bir arada yaşayabileceği bir Türkiye’nin mümkün olduğuna dair güçlü bir umut ve irade olacaktır” dedi.

"Anayasal güvenceden yoksun"

Teklifin gerekçesinde ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana geçen yüzyıllık süreçte, Kürtçe sistematik baskı ve asimilasyon politikalarıyla geriletilmeye çalışılmış, anayasal güvencelerden yoksun bırakılmıştır. Bu baskılar yalnızca fiili düzeyde değil; yasalar, idari kararlar ve olağanüstü hal rejimleri eliyle kurumsal bir biçim almıştır.”

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Yılmaz Hun dem kürt dil bayramı
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