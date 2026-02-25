Li Wanê ÎHDê bi bernameyeke helbesta kurdî 21ê Sibatê pîroz kir

Komeleya Mafên Mirovan(İHD) a Wanê di çerçoveya 21ê Sibatê Roja Zimanê Dayîkê ya Cîhanî de bernemayeke bi navê ‘Tu Jî Helbesta Hilde û Were’ şeva helbesta kurdî li dar xist.
Di bernameya şeva helbestê de ji rojnameger, siyasetmedar, parêzer û gelek aliyên cuda kes tevlê bûn û helbestên kurdî xwendin.
Têkildarî bernameya ÎHDê ya şeva helbestê yek ji Rêvebera ÎHDê Leyla Çakir bi bianet kurdiyê re axivî û bal kişand ser 21ê Sibatê û got:
”Bi vê şeva helbestê mebesta me ew e ku hindik be jî helbest bibe kaniya hestên me.”
(WT/AY)