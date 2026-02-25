TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
ÇAND Û HUNER
DW: Dîroka Weşanê: 25.02.2026 10:21 25 Sibat 2026 10:21
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 25.02.2026 10:39 25 Sibat 2026 10:39
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Li Wanê ÎHDê bi bernameyeke helbesta kurdî 21ê Sibatê pîroz kir

Rêvebera ÎHDê Leyla Çakir: ”Bi vê şeva helbestê mebesta me ew e ku hindik be jî helbest bibe kaniya hestên me.”

Wesîla Torî

Wesîla Torî

Wesîla Torî

Komeleya Mafên Mirovan(İHD) a Wanê di çerçoveya 21ê Sibatê Roja Zimanê Dayîkê ya Cîhanî de bernemayeke bi navê ‘Tu Jî Helbesta Hilde û Were’ şeva helbesta kurdî li dar xist.

Di bernameya şeva helbestê de ji rojnameger, siyasetmedar, parêzer û gelek aliyên cuda kes tevlê bûn û helbestên kurdî xwendin.

Têkildarî bernameya ÎHDê ya şeva helbestê yek ji Rêvebera ÎHDê Leyla Çakir bi bianet kurdiyê re axivî û bal kişand ser 21ê Sibatê û got:

”Bi vê şeva helbestê mebesta me ew e ku hindik be jî helbest bibe kaniya hestên me.”

(WT/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
21ê Sibatê Roja Zimanê Dayikê ya Cîhanî kurdî helbesta kurdî
Wesîla Torî
Wesîla Torî
Hemû Nivîsên wî/wê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Nivîsên wî/wê yên din
Zafer Sarica: Em dixwazin ajalan weke hevparekî jiyanê bidin nîşandan
21 Sibat 2026
Zafer Sarica: Em dixwazin ajalan weke hevparekî jiyanê bidin nîşandan
21Ê SİBATÊ ROJA ZİMANÊ DAYÎKÊ YA CÎHANÎ
KURDÎGEHÊ li Wanê ‘Pêşengeha Wêneyên Navdarên Kurd’ li dar xist
20 Sibat 2026
KURDÎGEHÊ li Wanê ‘Pêşengeha Wêneyên Navdarên Kurd’ li dar xist
Dîba Keskîn:Divê çand û wêje bibe ruhê siyasetê jî
18 Sibat 2026
Dîba Keskîn:Divê çand û wêje bibe ruhê siyasetê jî
Gotûbêja Rênas Jiyan û hezkirina xwînerên wî yên ciwan
23 Kanûn 2025
Gotûbêja Rênas Jiyan û hezkirina xwînerên wî yên ciwan
Siya Şevê mizgîniya albûmeke nû da
28 Mijdar 2025
Siya Şevê mizgîniya albûmeke nû da
Biçe serûpelê