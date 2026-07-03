Kreşlerde yetki değişikliği: Denetim ve izin süreci Bakanlığa geçti

*Denetimler valiliklere bağlı İl Müdürlükleri tarafından yılda en az bir kez yapılacak. Düzenleme, büyük bölümü CHP'li belediyeler tarafından işletilen yaklaşık 785 kreşi kapsıyor. Belediye kreşleri, son yıllarda merkezi yönetim ile CHP'li belediyeler arasında yetki tartışmalarının odağında bulunuyordu.

*Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 27 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle belediyeler dahil tüm kamu kurumlarının açtığı kreş ve gündüz bakımevleri için izin alma zorunluluğu getirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, belediyeler dahil tüm kamu kurum ve kuruluşlarının açtığı kreş ve gündüz bakımevleri için yeni bir düzenlemeye gitti. Resmi Gazete’nin 27 Haziran 2026 tarihli sayısında yayımlanan yönetmelikle, bu kurumların açılışında Bakanlıktan izin alınması zorunlu hale getirildi.

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa Göre Açılacak Kreş ve Gündüz Bakımevleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında belediyelere ait kreşler de ilk kez doğrudan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın izin ve denetim yetkisine dahil edildi.

Altı ay içinde başvuru şartı

Yönetmelik uyarınca halihazırda faaliyet gösteren tüm kreş ve gündüz bakımevlerinin, belediye kurumları dahil olmak üzere, altı ay içinde Bakanlığa başvurarak açılış onayı alması gerekiyor. Bu süre içinde gerekli izni almayan kuruluşlar için kapatma sürecinin başlatılabileceği belirtiliyor.

Yeni düzenlemeye göre belediyeler bundan sonra açacakları her kreş için de Bakanlıktan izin almak zorunda olacak.

Denetim yılda en az bir kez yapılacak

Kreş ve gündüz bakımevlerinin denetimi, valiliklere bağlı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından yılda en az bir kez gerçekleştirilecek. Bakanlık, gerekli gördüğü durumlarda ise doğrudan denetim yapabilecek.

Yaklaşık 785 kreş etkilenecek

Düzenlemenin, büyük bölümü CHP’li belediyeler tarafından işletilen yaklaşık 785 kreşi kapsaması bekleniyor.

Belediye kreşleri, son yıllarda merkezi yönetim ile CHP’li belediyeler arasında yetki tartışmalarının önemli başlıklarından biri olmuştu. 2024’te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın belediyelerin yeni kreş açmasının önlenmesine yönelik yazısı tartışma yaratmış, CHP bu adımı sosyal belediyeciliğe müdahale olarak değerlendirmişti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise söz konusu yazının kreşleri değil, anaokulu ve anasınıflarını kapsadığını belirtmişti.

(EMK)