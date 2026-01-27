Özel’den kreş tepkisi: Bu bir itibarsızlaştırma ve çökme girişimidir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; ekonomik krizden uyuşturucu ile mücadeleye, eğitim sisteminden kreşler üzerinden yürütülen tartışmalara, kadına yönelik şiddetten İstanbul Sözleşmesi’ne kadar çok sayıda başlıkta iktidara sert eleştiriler yöneltti.

İBB’nin Yuvamız İstanbul Projesi: Cinsiyet eşitliği odaklı bir yatırım

Özel, özellikle CHP’li belediyelerin kreşleri üzerinden yürütülen tartışmalara ilişkin “Bu bir itibarsızlaştırma ve çökme girişimidir, teslim olmayız” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu’nun 2026 yılındaki ikinci toplantısına başkanlık etti. Toplantı sonrası kapsamlı bir açıklama yapan Özel, ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulunarak ekonomik kriz, uyuşturucu ile mücadele, eğitimde yaşanan yapısal sorunlar, gençlerin ve kadınların karşı karşıya kaldığı eşitsizlikler ile CHP’li belediyelere yönelik kreş tartışmalarına ilişkin dikkat çekici mesajlar verdi.

“Ülkemizdeki ve bölgemizdeki sorunlar ile ekonomik krizin etkileri ana gündemimiz”

Toplantının ana başlıklarını aktaran Özel, “Yürütme Kurulumuzun bugünkü toplantısında ülkemizdeki ve bölgemizdeki son gelişmeleri, ekonomik krizin vatandaşlarımıza etkilerini, uyuşturucu meselesini, eğitimdeki sorunları, kadınlarımızın ve gençlerimizin yaşadığı sıkıntıları kapsamlı biçimde ele aldık” dedi.

“Aday Ofisi kürsüsünün bir icraat kürsüsü olduğunu” vurgulayan Özel, yalnızca sorun tespiti değil, somut çözüm önerileri üzerinde de çalıştıklarını ifade etti.

Uyuşturucu ile mücadele: “Şovla değil, devlet ciddiyetiyle yapılır”

Uyuşturucu sorununa geniş yer ayıran Özel, Türkiye’nin artık yalnızca bir geçiş ülkesi değil, doğrudan hedef ülke haline geldiğini belirtti. Uyuşturucu ile mücadelenin magazinleştirildiğini savunan Özel, “Gençlerin hayranlık duyduğu isimleri teste götürüp ‘pardon’ demekle bu sorun çözülmez” dedi.

Uyuşturucu kullanım yaşının 16’ya kadar düştüğünü, operasyon sayılarındaki artışın sorunun büyüdüğünü gösterdiğini söyleyen Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı da sert sözlerle eleştirdi. Özel, “Uyuşturucu ile mücadele şovla değil, devlet ciddiyetiyle yapılır. Sayın Yerlikaya’nın geldiği nokta, Süleyman Soylu döneminden daha hazindir” ifadelerini kullandı.

Eğitimde tablo ağır: “Memnuniyet yüzde 30’un altına düştü”

Eğitim sistemindeki sorunlara da değinen CHP lideri, Türkiye’de eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranının yüzde 30’un altına düştüğünü söyledi. Öğretmen açığı, okul güvenliği, hijyen, ücretsiz temiz su ve okul yemeği gibi başlıklarda yaşanan eksiklikleri sıralayan Özel, bu sorunların çözüm maliyetinin 586 milyar lira olduğunu, ancak iktidarın bu kaynağı eğitime değil faiz ödemelerine ayırdığını dile getirdi.

“AK Parti, Milli Eğitim’de pek çok sorunu çözecek paranın beş katını faiz lobilerine ödemeyi tercih ediyor” diyen Özel, CHP’nin önceliklerinin öğrenciler, öğretmenler ve aileler olduğunu vurguladı.

Kreş tartışması: “Bu bir itibarsızlaştırma ve çökme girişimidir”

Özgür Özel’in açıklamalarında en geniş yer verdiği başlıklardan biri, CHP’li belediyelerin işlettiği kreşler ve çocuk etkinlik merkezleri oldu. İktidar kanadının bu merkezleri hedef alan açıklamalarına sert tepki gösteren Özel, yaşanan olayın çarpıtıldığını ve siyasi bir kampanyaya dönüştürüldüğünü savundu.

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Eyüpsultan’daki çocuk etkinlik merkezinde yaşanan süreci ayrıntılarıyla anlattı. Bir çocuğun üstü değiştirilirken göğsünde morluk fark edilmesi üzerine öğretmenin durumu tutanak altına aldığını ve aileye bildirdiğini aktaran Özel, “Anneye soruluyor, anne ‘çocuktur, düşer kalkar’ diyor. Bu cevap tutanak altına alınıyor” dedi.

Daha sonra babanın spor eğitmenini suçladığını, İBB’nin ise derhal idari soruşturma başlattığını ifade eden Özel, kameraların incelendiğini ve hiçbir olumsuzluğa rastlanmadığını söyledi.

“Kreşte kör nokta yok, 35 kamera var”

“Kreşte kör nokta yok” diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu çocuk etkinlik merkezinde tam 35 kamera var. Kanunen 15 gün saklanması gereken görüntüleri İBB üç ay saklıyor. Görüntülerde öğretmenin öğrenciye temas ettiğine dair hiçbir şey yok. Buna rağmen soruşturma derinleştirilerek sürdürülüyor. Eğer milyonda bir kusur varsa, kimsenin gözünün yaşına bakılmasın. Ama CHP’li belediyelerin kreşlerini karalamak, gözden düşürmek ya da onlara çökmek için bir operasyon yürütülüyorsa buna teslim olmayız.”

Özel, iktidara yakın medya organlarının çocuğun üstün yararını gözetmeden haberler yaptığını, öğretmenlerin hedef gösterildiğini belirtti.

“MESEM’de 17 çocuk ölürken susanlar bugün kreşleri hedef alıyor”

Kreşlere yönelik eleştirileri çifte standart olarak nitelendiren Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Aladağ’da, Ensar’da, MESEM’de iki yılda 17 çocuk ölürken susanlar, iki yaşındaki Sıla Bebek istismarında ortada olmayanlar bugün çıkmış CHP’li belediyelerin kreşlerini hedef alıyor. 780 çocuk etkinlik merkezimiz var. Gidin veli memnuniyetine bakın. Bir tanesi şehit eşi olan, hamile olan öğretmenleri hedef gösteriyorsunuz.”

Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı’nın kullandığı dili de sert biçimde eleştirerek, “Bu dil bir bakana yakışmıyor. Yoksulların faydalandığı İBB’deki 127, Türkiye genelindeki 785 kreşimizi karalamaya kimsenin gücü yetmez. Bir numaralı şahidimiz öğrenciler ve aileleridir” dedi.

Kadına yönelik şiddet: “İlk iş İstanbul Sözleşmesi’ne dönüş”

Kadına yönelik şiddet konusuna da geniş yer ayıran Özel, 2025 yılında 294 kadının öldürüldüğünü, 297 kadının ise “şüpheli ölüm” olarak kayda geçtiğini hatırlattı. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasını “devleti kadının arkasından çekmek” olarak tanımlayan Özel, CHP iktidarında ilk işin Türkiye’yi yeniden İstanbul Sözleşmesi’ne taraf yapmak olacağını söyledi.

“AK Parti iktidarı kadını korumakta zayıf, kadının sesini bastırmakta ise son derece güçlü ve kararlı” diyen Özel, kadınların yaşam hakkının CHP iktidarında tartışma konusu olmayacağını vurguladı.

“Bizim safımız milletle birdir”

Konuşmasının sonunda erken seçim çağrısını yineleyen Özel, CHP’nin ilk girdiği seçimleri kazanan bir parti olduğunu ifade ederek, “Bundan sonra da kimse bizi yenilgiyle tanıştıramayacak” dedi.

Cumhurbaşkanı adaylarının Ekrem İmamoğlu olduğunu vurgulayan Özel, “Bugün hapiste olabilir ama çıkacak, seçime girecek ve bu milletin Cumhurbaşkanı olacak” dedi.

(EMK)