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Yayın Tarihi: 20 Haziran 2025 12:15
 ~ Son Güncelleme: 20 Haziran 2025 12:18
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İBB kreşlerine yüzde 100 zam geldi

Yeni ücret tarifesiyle birlikte kreş ücretlerinin yanı sıra park ve bahçeler, kültürel etkinlikler, spor tesisleri ve çeşitli müdürlüklere bağlı hizmetlerde de zam yapıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İBB kreşlerine yüzde 100 zam geldi
Fotoğraf: Yuvamız İstanbul sayfası /İBB

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, belediyeye bağlı kreşlerde uygulanacak yeni ücret tarifesini kabul etti. Karara göre, İBB'nin işlettiği kreşlerin aylık ücreti yüzde 100 zamlanarak 2.500 TL’den 5.000 TL’ye çıkarıldı.

Haziran ayı meclis toplantısının üçüncü oturumunda, 2025 yılı revize ücret tarifesi görüşüldü. Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından sunulan teklif, oy çokluğuyla kabul edildi.

Yeni ücret tarifesiyle birlikte kreş ücretlerinin yanı sıra park ve bahçeler, kültürel etkinlikler, spor tesisleri ve çeşitli müdürlüklere bağlı hizmetlerde de zam yapıldı.

Zamma rağmen hâlâ daha uygun

Yapılan zamma rağmen İBB’ye ait kreşler, özel kreşlere göre hâlâ çok daha ekonomik bir seçenek olmaya devam ediyor. İstanbul’daki özel kreşlerde aylık ücretler ortalama 13.000 ila 50.000 TL arasında değişirken, bazı prestijli okullarda bu rakam yıllık 1 milyon TL’yi aşıyor.

İBB’nin işlettiği "Yuvamız İstanbul" kreşleri, gelir durumuna göre kademeli ücretlendirme ve daha düşük bütçeli ailelere erişim imkânı sunmasıyla öne çıkıyor.

Özel Kreş/Anaokulları fiyatları

·         Aylık ortalama ücret: 13.000 – 50.000 TL, en yüksek dilimlerde 1.000.000 TL’yı aşan yıllık paketler bile mevcut

·         Bir ankete göre, aylık 16.500 TL gibi yaygın bir ortalama görülüyor

·         Yemek dahil 7 aylık paket fiyatı ~152.400 TL, yani günlük 277 TL civarında

·         2024’te 1.200 TL’den başlayan aylık ücret, önce 2.500 TL’ye çıkarıldı.

·         2025 yılında yapılan güncelleme ile fiyat tekrar %100 zamlanarak 5.000 TL’ye yükseldi

·         Ücretler aile geliri, İBB personeli durumu ve ek hizmet saatlerine göre değişiklik gösterebiliyor

Yuvamız İstanbul Projesi

Yuvamız İstanbul projesinde aynı zamanda Türkiye’nin önde gelen eğitim ve araştırma kuruluşları da rol alıyor. Örneğin, AÇEV (Anne Çocuk Eğitim Vakfı) kreşlerin müfredatı, öğretmen seçimi ve eğitimi konularında uzman desteği sağlıyor. Boğaziçi Üniversitesi ve Bernard Van Leer Vakfı da projenin önemli paydaşları arasında.

Ücretlendirme konusunda ise sosyoekonomik duruma göre ücretsiz veya indirimli öğrenci kabulleri yapıldığı, aylık ücretin ise 940 TL olarak belirlendiği ifade edildi.

Yuvamız İstanbul projesi, erken yaşta eğitim ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi kritik konulara odaklanıyor ve bu yolla hem İstanbul’un çocuklarına hem de kadınlarına dair önemli sorunlara çözüm getirmeyi amaçlıyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
yuvamız istanbul İBB kreş kreş çocukları
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