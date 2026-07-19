Sanatçılardan Deniz Göktaş'a destek ve imza çağrısı

*Ankara'da hazırlanan açıklamaya 16 kurum ve Bülent Ortaçgil, Nur Sürer, Erdal Erzincan gibi çok sayıda sanatçı imza verdi. Metinde, tutuklamanın ifade ve sanat özgürlüğüne yönelik baskıların bir parçası olduğu vurgulanarak ortak mücadele çağrısı yapıldı. Dayanışma metni Google Form üzerinden imzaya açıldı.

*Komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasının ardından sanatçılar, tiyatro toplulukları ve kültür-sanat kurumları "Mizah suç değildir" başlıklı ortak bir dayanışma metni yayımladı.

Komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasının ardından sanatçılar, tiyatro toplulukları, kültür-sanat kurumları ve meslek örgütleri ortak bir dayanışma metni yayımladı ve karara tepki gösterdi.

Ankara'da hazırlanan ve imzaya açılan açıklamada, Göktaş'ın tutuklanmasının ifade ve sanat özgürlüğüne yönelik baskıların bir parçası olduğu vurgulandı.

"Mizah suç değildir" başlıklı metinde, iktidarın sanatçıları "apolitikliğe ve söylemsizliğe" zorladığı belirtilirken, baskılara karşı ortak mücadele ve dayanışmanın büyütülmesi çağrısı yapıldı.

İmzaya açılan metne Anadolu Müzik Kültürleri Derneği, Mülkiye Sahne, Tiyatro Üreticileri ve Yapımcıları Derneği'nin de aralarında bulunduğu 16 kurum destek verdi. Ayrıca Bülent Ortaçgil, Nur Sürer, Erdal Erzincan, Mercan Erzincan, Vedat Sakman, Taner Öngür ve Ayşe Tütüncü'nün de aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı metni imzaladı.

"Ölü Deniz" milyonlarca kişiye ulaştı

Deniz Göktaş, yaklaşık üç yıldır sahnelediği "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisini 24 Haziran'da YouTube'da ücretsiz ve reklamsız olarak yayımladı. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda kaydedilen yaklaşık 90 dakikalık gösteri, kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Gösteride kullandığı bazı ifadeler nedeniyle iktidara yakın çevrelerin hedef gösterdiği Göktaş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Cumhurbaşkanına hakaret" ile "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" iddiasıyla soruşturma başlattı.

Soruşturmayı öğrendikten sonra yurt dışından Türkiye'ye dönen Göktaş'ı polis, 2 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda gözaltına aldı. Mahkeme, bir gün sonra Göktaş'ın tutuklanmasına karar verdi.

Savcılık ifadesinde suçlamaları reddeden Göktaş, "Ölü Deniz" gösterisini 2023 yılından bu yana Türkiye'nin farklı kentlerinde yaklaşık 100 bin kişinin izlediğini söyledi. Konuşmalarının siyasi eleştiri ve mizah kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirten Göktaş, Cumhurbaşkanı'na hakaret etme ya da dini inançları aşağılamayı amaçlamadığını dile getirdi.

Tutuklanan Göktaş'ı yetkililer daha sonra Tekirdağ'daki Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na sevk etti.

"Kararlar ifade özgürlüğüyle bağdaşmıyor"

Sanatçılar ortak açıklamalarında gözaltı ve tutuklama kararlarının hukuki dayanaktan yoksun olduğunu savundu. Açıklamada, kararların anayasal ifade özgürlüğü ve sanat özgürlüğü ilkeleriyle açıkça çeliştiği belirtilerek şu değerlendirmeye yer verildi:

"Deniz Göktaş hakkında verilen bu kararlar tamamen hukuksuzdur; anayasal ifade özgürlüğüyle ve sanatın özgürlüğü ilkesiyle doğrudan çelişmektedir. Mizah suç değildir.

Tek adam iktidarının üzerimize çöken baskısını, toplumu sindirmek için hukuku nasıl ayaklar altına aldığını artık biliyoruz. Sanatın ve sanatçının apolitikliğe, söylemsizliğe mahkûm edilmek istendiği bu günlerde Deniz, uzun süredir yapılamayanı yapmıştır. Ancak zaman yalnızca 'ne büyük cesaret' diyerek yerimizde oturma zamanı değildir. Deniz'in açtığı kapı bir kahramanlık öyküsü değil, haklı ve meşru mücadelede omuz omuza durmanın kapısıdır.

İktidar, kendi otoriter düzenini kurarken Deniz'i ve daha birçok arkadaşımızı tutsak ederek bize boyun eğdirebileceğini sanıyor. Gözaltılarla ve yasaklarla bizi korkutmaya çalışanlara verilecek tek yanıt mücadeleyi büyütmektir."

Dayanışma metni imzaya açık

Ankara'da başlatılan dayanışma çağrısı kısa sürede çok sayıda sanatçı, tiyatro topluluğu, dernek ve kültür-sanat kurumunun desteğini aldı. Organizatörler, 17 ve 18 Temmuz'da sosyal medya üzerinden de paylaşılan metnin yalnızca sanatçılar ve sanat emekçilerinin imzasına açık olduğunu, kampanyanın Google Form üzerinden devam ettiğini duyurdu.

Google Form Linki: https://forms.gle/sJsxppnC1BGqKHju7

(EMK)