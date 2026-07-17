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YT: Yayın Tarihi: 17.07.2026 15:13 17 Temmuz 2026 15:13
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.07.2026 15:22 17 Temmuz 2026 15:22
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TBB'den Deniz Göktaş’a 'ters kelepçe' ve 'teşhir' için suç duyurusu

Türkiye Barolar Birliği, Deniz Göktaş‘a ters kelepçe uygulaması ve gözaltı görüntülerinin paylaşılmasının hukuka aykırı olduğunu belirterek suç duyurusunda bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
TBB'den Deniz Göktaş’a 'ters kelepçe' ve 'teşhir' için suç duyurusu
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Türkiye Barolar Birliği (TBB), kendi isteğiyle Türkiye'ye dönüşü sırasında havalimanında gözaltına alınan Deniz Göktaş'a ters kelepçe uygulanması ve gözaltı görüntülerinin kamuoyuyla paylaşılması nedeniyle sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

TBB'den yapılan açıklamada, kaçma şüphesi bulunmayan veya kendisine ya da başkasına zarar verme ihtimali olmayan kişilere kelepçe uygulanmasının yasal dayanağının bulunmadığı belirtildi.

"Kaçma şüphesi olmayan kişilere kelepçe uygulaması için yasal dayanak yok"

Deniz Göktaş'a ters kelepçe uygulanmasının yanı sıra bu görüntülerin kamuoyuyla paylaşılmasının, masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkına aykırı olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından, kendi isteğiyle yurda dönüşü sırasında havalimanında gözaltına alınan Deniz Göktaş’a emniyette ters kelepçe uygulanması ve bu görüntülerin kamuoyuyla paylaşılmasına sebebiyet verilmesi nedeniyle sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ve İçişleri Bakanlığı’ndan idari soruşturma açılması talep edilmiştir. Kaçma şüphesi veya kendisine ya da bir başkasına zarar vermek gibi güvenlik zafiyeti yaratmasına olanak bulunmayan kişilere kelepçe uygulanmasının yasal dayanağı bulunmamaktadır. Bu uygulamanın masumiyet karinesine ve lekelenmeme hakkına aykırı şekilde soruşturmanın gizliliğini de ihlal ederek insan onurunu aşağılamaya dönük şekilde teşhir edilmesi; eylemleri gerçekleştirenlerin ve bu fiilleri engellemekle görevli olduğu halde engellemeyenlerin cezai ve idari sorumluluğunu gerektirmektedir. Bu çerçevede talebimiz, sorumluların tespit edilerek şüpheliler hakkında kamu davası açılmasına ilişkindir. Öte yandan aynı konuda İçişleri Bakanlığı’na yapılan başvuru ile de ters kelepçe uygulanmasına ve bu görüntülerin teşhir edilmesine sebebiyet veren eylemlerin kolluk görevlileri bakımından görev ve yetkilerini kötüye kullanmak suretiyle zor kullanma yetkisi sınırının aşılması ve soruşturmanın gizliliğini ihlal suçunu oluşturması nedeniyle gerekli idari soruşturmanın yapılarak ilgili kamu görevlileri hakkında disiplin işlemlerinin yapılması talep edilmektedir.”

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Deniz Göktaş ters kelepçe Gözaltı tutuklanma tahliye stand up
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