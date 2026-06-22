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YT: Yayın Tarihi: 22.06.2026 11:52 22 Haziran 2026 11:52
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.06.2026 12:16 22 Haziran 2026 12:16
Okuma Okuma:  3 dakika

Kolombiya’da seçimi Trump’ın desteklediği de la Espriella kazandı

Kolombiya’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, ABD Başkanı Donald Trump’ın desteklediği sağcı aday Abelardo de la Espriella, resmi olmayan sonuçlara göre yarışı önde tamamladı. Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ve solcu aday Iván Cepeda ise resmi hukuki sayım tamamlanmadan sonuçların tanınamayacağını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kolombiya’da seçimi Trump’ın desteklediği de la Espriella kazandı
Fotoğraf: Cristian Acosta / AA

Kolombiya’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu, ülke tarihinin en çekişmeli yarışlarından birine sahne oldu.

Ulusal Sivil Sicil Kayıt Başkanlığı’nın resmi olmayan sonuçlarına göre sandıkların yüzde 99,91’i açılırken, Vatan Savunucuları Hareketi’nin sağcı adayı Abelardo de la Espriella oyların yüzde 49,65’ini aldı. İktidar partisi Tarihsel Pakt İttifakı’nın solcu adayı Iván Cepeda ise yüzde 48,70’de kaldı.

İki aday arasındaki fark yaklaşık 246 bin oy olarak kaydedildi. Sandığa katılım oranı yüzde 61,5 olarak açıklandı.

Sonuçların kesinleşmesi halinde de la Espriella, 7 Ağustos’ta görevi mevcut Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’dan devralacak.

“Kazanan Kolombiya oldu”

Seçim sonuçlarını Karayip kıyısındaki Barranquilla kentinde takip eden de la Espriella, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada zaferini ilan etti.

“Silahların gölgesindeki baskılara, oy satın alma girişimlerine, geleneksel partilere, yolsuzluğa ve gerillaya karşı kazandık. Kazanan Kolombiya oldu” diyen de la Espriella, destekçilerine seslendiği konuşmada da “ülke için yeni bir dönem başladığını” söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ise seçim sürecinde “tam ve koşulsuz” destek verdiği de la Espriella’yı tebrik etti. Trump daha önce de Kolombiyalı sağcı adayın “yasa dışı göçü durduracağını, suç ve uyuşturucuyla mücadele edeceğini ve hukuk düzenini yeniden tesis edeceğini” söylemişti.

Trump'ın açık desteğini alan de la Espriella'nın 2023'ten beri ABD vatandaşlığı da bulunuyor.

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Petro: Hiçbir aday kendisini cumhurbaşkanı ilan edemez

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise ön sonuçların ardından yaptığı açıklamada, resmi hukuki sayım tamamlanmadan hiçbir adayın kendisini cumhurbaşkanı ilan edemeyeceğini söyledi.

Petro, oy sayımında bazı düzensizlikler olduğunu belirterek “Cumhurbaşkanının kim olduğunu belirleyecek olan resmi hukuki sayım sürecidir. Ben yargıçların kararına itaat ederim” dedi.

Vatandaşlara sakin olma çağrısı yapan Petro, ülkedeki siyasi bölünmeye dikkat çekti:

“Karşımızdaki gerçeklik, bize tam ortadan ikiye bölünmüş bir ülke ve özgürlüğümüzü elimizden alan yabancı müdahaleleri gösteriyor. Önümüzdeki yıllarda vatanı ve barışı korumak istiyorsak, bir ulusal mutabakat kaçınılmazdır.”

Solcu aday Iván Cepeda da yenilgiyi kabul etmediğini, nihai sayım ve doğrulama süreci tamamlandıktan sonra resmi sonuçları tanıyacaklarını açıkladı.

“Toplam barış” politikasına karşı çıktı

Avukat ve iş insanı olan Abelardo de la Espriella, daha önce herhangi bir siyasi görev üstlenmedi. Kampanya sürecinde kendisini “El Tigre (Kaplan)” olarak tanıtan de la Espriella, yasa dışı silahlı gruplara, uyuşturucu kaçakçılığına ve organize suça karşı sert askeri önlemler vadetti.

De la Espriella, Petro hükümetinin silahlı gruplarla müzakereye dayanan “toplam barış” politikasını başarısız bulduğunu söyledi. Göreve gelmesi halinde bu gruplarla yürütülen görüşmeleri sona erdireceğini açıkladı.

Sağcı adayın vaatleri arasında ABD ile güvenlik işbirliğini artırmak, ormanlık bölgelerde yüksek güvenlikli büyük cezaevleri inşa etmek, devleti küçültmek ve sağlık sisteminde reform yapmak da yer alıyor.

Ülke genelinde protestolar

Ön sonuçların açıklanmasının ardından ülkede gerilim yükseldi. Muhalif gruplar sonuçlara itiraz ederken, ülkenin üçüncü büyük kenti Cali’de protestocular ile polis arasında çatışmalar yaşandı.

Gösteriler sırasında bazı protestocular ABD bayrakları yaktı, polis ise kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Trump’ın açık desteğini alan de la Espriella’nın seçilmesi, Kolombiya’da Petro döneminin sol politikalarından sert güvenlikçi ve ABD ile daha yakın ilişkiler hedefleyen bir hatta geçiş olarak değerlendiriliyor.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Kolombiya Gustavo Petro Kolombiya seçimleri
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