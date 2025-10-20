Trump Kolombiya Devlet Başkanı Petro'yu "uyuşturucu lideri" ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki sağcı muhaleftin alkışları arasında Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yu "yasa dışı uyuşturucu lideri" olarak niteledi ve Kolombiya'ya mali yardımları sonlandırdığını açıkladı.



Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda Petro'nun ülkede "büyük ve küçük ölçekli uyuşturucu üretimini teşvik ettiğini" ileri sürdü ve Kolombiya'da uyuşturucu üretiminin "ülkenin en büyük iş sahası" haline geldiğini iddia etti.

Trump iddialarının siyasal sonucu olarak pazartesiden itibaren Kolombiya'ya herhangi bir ödeme veya sübvansiyon sağlanmayacağını açıkladı: "Petro bu ölüm tarlalarını hemen kapatmalı, aksi halde Amerika bunları onun yerine kapatacaktır ve bu nazikçe olmayacaktır."

"Çevresini saran gruplar ve danışmanları Trump'ı aldatıyor"

Petro da sosyal medya hesabından, Trump'a yanıt verdi.



Kolombiya Cumhurbaşkanı, "Trump['ın], çevresindeki gruplar ve danışmanları tarafından aldatılmış durumda [olduğunu]" söyleyerek ABD Başkanı'na seslendi:

"21. yüzyılda Kolombiya'da uyuşturucu kaçakçılığının baş düşmanı, onun Kolombiya'nın [ABD'nin müttefiki olan] siyasi iktidarıyla bağlarını ifşa eden kişiydi. O da bendim," diye yazdı. "Trump'ın Kolombiya'ya iyice bakmasını ve uyuşturucu tacirlerinin hangi tarafta, demokratların hangi tarafta olduğunu belirlemesini tavsiye ediyorum."

Kolombiya sağından Trump'a destek

Kolombiya’da 2026’da gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayı hedefleyen sağcı siyasetçilerden Maria Fernanda Cabal ve Vicky Davila, Trump’ın Petro’ya yönelik suçlamalarına "güçlü" destek verdiler.



Cabal, "Başkan Donald Trump haklı. Gustavo Petro, Kolombiya'yı bir narko devlete dönüştürdü. Kokain üretimi artarken ve laboratuvarlar çoğalırken hükümet başka yöne bakıyor ya da daha da kötüsü onları koruyor." dedi.

ABD eylülde Kolombiya'yı sertifikalı ülkeler sınıfından çıkardı

Petro, ABD'nin, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla hedef aldığı teknenin Kolombiya bandıralı olduğunu açıklamıştı. Trump'ın Kolombiya'ya yönelik suçlamalarının esasen Başkan Petro'nun Venezuela'ya yönelik ambargo çağrısına ayak uydurmayışıyla da bağlantılı olduğu görülüyor.

ABD eylülde, Kolombiya'yı uyuşturucuyla mücadelede başarısız sayarak sertifikalı ülkeler listesinden çıkarmıştı ancak Washington, Kolombiya'ya yardımları sürdürme kararı almış ve desteğin kendi ulusal çıkarları için önemli olduğunu belirtmişti.

Petro'nun uzun vadeli hedefler gözeten yöntem değişikliği

Trump'ın Kolombiya'ya yönelik suçlamaları ABD Dışişleri Bakanlığının 2025 yılı için yayımladığı “Başlıca Uyuşturucu Sevkiyatçısı ya da Yasa Dışı Uyuşturucu Üreten Ülkeler" raporunda Kolombiya’yı “yükümlülüklerini yerine getirmeyen ülke” olarak sınıflandırmasından kaynaklanıyor. Bu rapora temel teşkil eden belgede “koka ekimi ve kokain üretimi rekor düzeyde yüksek; hükümet kendi azaltım hedeflerini bile tuturamadı” tespiti yer alıyordu.

Ancak, Petro hükümetinin benimsediği illegal koka tarımı ve uyuşturucu üretimiyle mücadele stratejisi, önceki yönetimden farklı olarak “zorla koka imhası + askeri müdahale” odaklı eski modeli terk edip, köklü nedenlere (yoksulluk, arazi mülkiyeti eşitsizliği, alternatif tarım) hitap etmeyi hedefleyen bir politikayı esas alıyor.

Bu çerçevde CSIS (Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi) literatüründe Kolombiya'nın yeni güvenlik paradigması “askeri/sert müdahale” yerine "insan hakları temelli, sosyal politikaları içeren bir paradigma değişimi olarak" değerlendirildi.

Paradigmanın, “zorla yok etme” yerine "alternatif tarım, koka üretiminden çıkış programları" gibi unsurları önüne koyduğu belirtildi.

Bir yanıyla Kolombiya kırlarında koka ekim alanları üzerinde cereyan eden iç savaşın da devreden çıkarılmasını gereksindiği için, bu paradigmanın iki yıl içinde sonuç almasının olanaksızlığı kamu yönetimi bakışı açısından kolayca değerlendirilebilir.

Ancak uyuşturucuyla mücadele konusuna, ABD'yle arasına eleştirel bir mesafe koyan yönetim aleyhine kanıt toplama saikiyle yaklaşan Trump, Kolombiya'nın yeni paradigmasının asli zemini olan insan hakları temelli yaklaşımı baltalayarak ve yardımları keserek, yasa dışı uyuşturucu tarımının gübreliği olan iç savaşı sürdürme yanlısı kesimleri cesaretlendirmekten başka bir şey yapmış olmuyor.

(AEK)