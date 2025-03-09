Silahtan sandığa : Kolombiya'da M-19'un barışı

Her ne kadar bugünlerde adı pek anılmasa da M-19 gibi örgütlerin de geçmişte son derece dikkat çekici barış süreçleri var. Örgüt ismini yolsuzluk iddiaları ile gündeme gelen bir seçime karşı verilen 'silahlı' bir tepkiden alıyor. M-19, 1980'lerin sonlarına doğru silah bırakarak parlamenter bir harekete evrilir. Bu sürecin lideri örgütün karizmatik ismi Carlos Pizarro Leongomez'dir. Silahını bırakır bırakmaz başkanlık seçimine adaylığını koyan Pizarro'nun toplumda yarattığı yankı anketlere de yansır. Sonunu da bu 'popülerliği' getirir; seçimlerden çok kısa bir süre önce öldürülür. Ancak M-19'un diğer isimleri, o günlerden bugünlere ülke siyasetinde önemli roller alırlar. Bunun en çarpıcı örneği eski bir M-19 militanı olan mevcut Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro. Kendisinin geçtiğimiz 1 Mayıs'a M-19 bayrağı ile katılması ülke gündemine oturmuştu.

İşte bu sebeple M-19'un yaşadığı barış süreci, her açıdan farklı görülebilecek bir tarihsel izlek sunuyor. Pizarro'ya suikast düşünüldüğünde şüphesiz kanlı, hatta 'başarısız' olarak değerlendirebileceğimiz bir barış süreci. Ancak ülkenin tarihinde başkanlık koltuğuna oturmayı başaran ilk sol kanat isim, düşünüldüğünde 'başarılı' olduğunu söyleyenler de var.

Belki bize 'başarılı' veya 'başarısız' gibi keskin bir yanıt vermeyecek olsa da, M-19'un evrimi ve yürüttüğü barış süreci ufuk açıcı olabilir. Gelin Pizarro suikastı üzerinden giderek şiddetli bir toplumsal mücadele tarihine sahip Kolombiya'nın barış süreçleri tarihindeki bu sürecin detaylarını inceleyelim.