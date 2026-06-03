ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 03.06.2026 08:46 3 Haziran 2026 08:46
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.06.2026 11:11 3 Haziran 2026 11:11
Okuma Okuma:  2 dakika

Bolivya protestoları: İki bakan istifa etti

26 Mayıs'ta protestolara müdahale eden kolluk kuvvetleri ile halk arasında yaşanan olaylarda bir kişinin hayatını kaybetmesi, ülkedeki gerilimi daha da artırdı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Bolivya protestoları: İki bakan istifa etti
Fotoğraf:AA

Bolivya'da Devlet Başkanı Rodrigo Paz'ın istifasını talep eden protestolar bir ayı aşkın süredir devam ederken, hükümette dikkat çeken istifalar yaşandı. Eğitim Bakanı Beatriz Garcia ile Savunma Bakanı Marcelo Salinas görevlerinden ayrıldı.

Bolivya’da hükümetin istifası talebiyle başlayan protestolar devam ediyor
Bolivya’da hükümetin istifası talebiyle başlayan protestolar devam ediyor
25 Mayıs 2026

Ulusal basında yer alan haberlere göre, başta yönetimsel başkent La Paz olmak üzere ülkenin birçok kentinde hükümet karşıtı gösteriler sürerken, iki kritik bakanın istifası siyasi krizin yeni bir aşamaya geçtiği yorumlarına neden oldu. Garcia ve Salinas'ın görevden ayrılma nedenlerine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İstifalar, ekonomik kriz nedeniyle artan toplumsal huzursuzluğun ve hükümete yönelik baskının giderek büyüdüğü bir dönemde geldi. Siyasi gözlemciler, yaşanan gelişmenin Devlet Başkanı Paz'ın yönetim üzerindeki kontrolünü zayıflattığına işaret ettiğini değerlendiriyor.

Ekonomik kriz protestoları tetikledi

Bolivya, son 40 yılın en ağır ekonomik krizlerinden biriyle mücadele ederken, halk bir aydan uzun süredir sokaklarda. Devlet Başkanı Paz'ın istifasını isteyen göstericiler, La Paz başta olmak üzere birçok şehirde güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi.

26 Mayıs'ta protestolara müdahale eden kolluk kuvvetleri ile halk arasında yaşanan olaylarda bir kişinin hayatını kaybetmesi, ülkedeki gerilimi daha da artırdı.

Hükümet ise protestoların arkasında hakkında yakalama kararı bulunan eski Devlet Başkanı Evo Morales'e yakın grupların bulunduğunu öne sürüyor.

Devlet Başkanı Paz, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada sorunların diyalog yoluyla çözülmesinden yana olduğunu belirtmiş, ancak kriz derinleşirse anayasanın kendisine tanıdığı olağanüstü hal yetkileri de dahil olmak üzere çeşitli tedbirleri devreye sokabileceği uyarısında bulunmuştu.

Sokaklardaki protestoların devam ettiği Bolivya'da gözler şimdi hem hükümetin atacağı adımlara hem de yeni kabine düzenlemelerine çevrilmiş durumda.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Bolivya Kolombiya protesto
ilgili haberler
Bolivya’da hükümetin istifası talebiyle başlayan protestolar devam ediyor
25 Mayıs 2026
/haber/bolivyada-hukumetin-istifasi-talebiyle-baslayan-protestolar-devam-ediyor-319918
Bolivya’da sağcı hükümet yakıt sübvansiyonlarını kaldırdı: İşçiler sokağa indi
3 Ocak 2026
/yazi/bolivyada-sagci-hukumet-yakit-subvansiyonlarini-kaldirdi-isciler-sokaga-indi-315191
BOLİVYA'DA İKİNCİ TUR PEREIRA'NIN
MAS'ı siyaset dışına çıkaran Bolivya, iki sağcı arasında seçim yaptı
20 Ekim 2025
/haber/mas-i-siyaset-disina-cikaran-bolivya-iki-sagci-arasinda-secim-yapti-312726
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Bolivya’da hükümetin istifası talebiyle başlayan protestolar devam ediyor
25 Mayıs 2026
/haber/bolivyada-hukumetin-istifasi-talebiyle-baslayan-protestolar-devam-ediyor-319918
Bolivya’da sağcı hükümet yakıt sübvansiyonlarını kaldırdı: İşçiler sokağa indi
3 Ocak 2026
/yazi/bolivyada-sagci-hukumet-yakit-subvansiyonlarini-kaldirdi-isciler-sokaga-indi-315191
BOLİVYA'DA İKİNCİ TUR PEREIRA'NIN
MAS'ı siyaset dışına çıkaran Bolivya, iki sağcı arasında seçim yaptı
20 Ekim 2025
/haber/mas-i-siyaset-disina-cikaran-bolivya-iki-sagci-arasinda-secim-yapti-312726
Sayfa Başına Git