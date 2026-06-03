Bolivya protestoları: İki bakan istifa etti

Bolivya'da Devlet Başkanı Rodrigo Paz'ın istifasını talep eden protestolar bir ayı aşkın süredir devam ederken, hükümette dikkat çeken istifalar yaşandı. Eğitim Bakanı Beatriz Garcia ile Savunma Bakanı Marcelo Salinas görevlerinden ayrıldı.

Bolivya’da hükümetin istifası talebiyle başlayan protestolar devam ediyor

Ulusal basında yer alan haberlere göre, başta yönetimsel başkent La Paz olmak üzere ülkenin birçok kentinde hükümet karşıtı gösteriler sürerken, iki kritik bakanın istifası siyasi krizin yeni bir aşamaya geçtiği yorumlarına neden oldu. Garcia ve Salinas'ın görevden ayrılma nedenlerine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İstifalar, ekonomik kriz nedeniyle artan toplumsal huzursuzluğun ve hükümete yönelik baskının giderek büyüdüğü bir dönemde geldi. Siyasi gözlemciler, yaşanan gelişmenin Devlet Başkanı Paz'ın yönetim üzerindeki kontrolünü zayıflattığına işaret ettiğini değerlendiriyor.

Ekonomik kriz protestoları tetikledi

Bolivya, son 40 yılın en ağır ekonomik krizlerinden biriyle mücadele ederken, halk bir aydan uzun süredir sokaklarda. Devlet Başkanı Paz'ın istifasını isteyen göstericiler, La Paz başta olmak üzere birçok şehirde güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi.

26 Mayıs'ta protestolara müdahale eden kolluk kuvvetleri ile halk arasında yaşanan olaylarda bir kişinin hayatını kaybetmesi, ülkedeki gerilimi daha da artırdı.

Hükümet ise protestoların arkasında hakkında yakalama kararı bulunan eski Devlet Başkanı Evo Morales'e yakın grupların bulunduğunu öne sürüyor.

Devlet Başkanı Paz, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada sorunların diyalog yoluyla çözülmesinden yana olduğunu belirtmiş, ancak kriz derinleşirse anayasanın kendisine tanıdığı olağanüstü hal yetkileri de dahil olmak üzere çeşitli tedbirleri devreye sokabileceği uyarısında bulunmuştu.

Sokaklardaki protestoların devam ettiği Bolivya'da gözler şimdi hem hükümetin atacağı adımlara hem de yeni kabine düzenlemelerine çevrilmiş durumda.

(EMK)