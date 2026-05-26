Kiliçdaroglu wê di 30ê Gulanê de li Navenda Giştî ya CHPê pîrozbahiya cejnê bike
Hat ragihandin ku bernameya pîrozbahiya cejnê ya Kemal Kiliçdaroglu ku berê wekî 28ê Gulanê roja Pêncşemê hatibû aşkerekirin, guherî ye.
Li gorî Ajansa Nûçeyan a ANKAyê Kiliçdaroglu roja Şemiyê, 30ê Gulanê saet di 12.00an de, di bernameya pîrozbahiya cejnê de ya ku wê li Navenda Giştî ya CHPê pêk bê, bi endamên partiyê û welatiyan re bê ba hev.
Di çarçoveya bernameya pîrozbahiya cejnê ya navbera partiyên siyasî de, wê li Navenda Giştî ya CHPê Parlamenterê CHPê yê Dîlokê Hasan Ozturkmen, Parlamenterê Konyayê Bariş Bektaş û Parlamentera Îzmîrê Sevda Erdan Kılıç pêşwaziya mêvanan bikin.
Di şandeya serdanê ya CHPê de jî wê Parlamenterê Kutahyayê Ali Fazli Kasap, Parlamenterê Aydinê Huseyin Yildiz û Parlamenterê Enqereyê Deniz Demir cih bigirin.
