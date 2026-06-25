Kılıçdaroğlu tepkiler sonrası konuştu: Demirtaş'ın tutukluluğuna itiraz etmeliyiz

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin verilen mutlak butlan kararı sonrası “tedbiren” görevlendirilen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk sürecine dair konuştu.

Kılıçdaroğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarının dikkate alınması gerektiğini belirterek, Demirtaş’ın tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, “Bunun dışındaki her tartışma suni gündem yaratma çabasıdır ve Sayın Demirtaş’a zarar vermektir” dedi.

Gazeteci Aytunç Erkin, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu açıklamasında, Demirtaş’ın uzun süredir cezaevinde tutulmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, özgürlük konusunun siyasi hesaplaşmaların parçası haline getirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Kılıçdaroğlu’nun açıklaması şöyle:

“Sayın Selahattin Demirtaş gibi önemli bir siyasetçinin yıllardır siyasi nedenlerle cezaevinde tutulmasından dolayı çok üzgünüm. Bir televizyon programında kullandığım cümleden dolayı Sayın Demirtaş üzerinden hesaplaşmayı doğru bulmuyorum. Kimse buradan kendisine bir siyaset devşirmesin.”

“Hiç kimsenin özgürlüğü siyasetin konusu olamaz, olmamalı. Eğer bu konuda bir samimiyet testi yapılacaksa Demirtaş’ı siyasete malzeme yapmak yerine bir dakika dahi cezaevinde tutulmasına hep beraber itiraz etmeliyiz.”

Kılıçdaroğlu, AİHM ve AYM kararlarına dikkat çekerek, “Selahattin Demirtaş derhal tahliye edilerek özgürlüğüne kavuşmalıdır” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun daha önce Demirtaş’ın dokunulmazlığının kaldırılması sürecinde verdiği oy nedeniyle pişman olmadığını söylemişti. Sosyal medyadan ve DEM Parti'den çok yoğun tepki gelmişti. Sonrasında Kılıçdaroğlu, Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret edeceğinin açıklandığını belirtmişti. Ancak DEM Parti kaynakları, Demirtaş’ın Kılıçdaroğlu’nun ziyaret talebini kabul etmeyeceği yönünde bilgi paylaşmıştı.

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(EMK)