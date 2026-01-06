Selahattin Demirtaş’a hapis cezası: Barış umuduna darbe

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davada 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda başka bir dosya kapsamında tutuklu bulunan Demirtaş, duruşmaya katılmadı. Demirtaş’ı duruşmada avukatı temsil etti.

Talepler kabul edilmedi

Demirtaş’ın avukatları, önceki celsede mahkemeye sundukları talepler nedeniyle savunma hazırlayamadıklarını belirterek mütalaaya karşı savunma için ek süre istedi. Mahkeme başkanı, daha önce bu konuda süre tanıdığını belirterek talebi reddetti.

Avukatlar bunun üzerine adil savunma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme bu talebi de kabul etmedi. Mahkeme başkanı ayrıca Demirtaş’ın duruşmaya katılma isteğini güvenlik gerekçesiyle uygun bulmadı.

Savunmaları dinleyen mahkeme heyeti, Demirtaş’ın Mersin ve Diyarbakır’da yaptığı konuşmalarda zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına hakaret ettiği kanaatine" vardı ve 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırkan X'te şu paylaşımı yaptı:

"Değerli yol arkadaşımız Selahattin Demirtaş'a Cumhurbaşkanına hakaret bahanesi ile hapis cezası verilmesini reddediyoruz, bu kararı tanımıyoruz. Böyle yargı kararları barışı inşa etme yolunda büyük engeller çıkarıyor ve adaletsizlikleri büyüterek barış umuduna darbe vuruyor. Bu darbeci akıl derhal durdurulmalı, Sevgili Demirtaş ve tüm siyasi mahpuslar derhal serbest bırakılmalıdır. Barışın yolu darbeci yargı kararlarıyla değil, özgürlükler ve adaletle örülür."

(EMK)