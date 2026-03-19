YT: Yayın Tarihi: 19.03.2026 03:00 19 Mart 2026 03:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.03.2026 03:43 19 Mart 2026 03:43
Okuma Okuma:  1 dakika

ATEŞ ALTINDA İDAMA DEVAM

İsveç: "İran bir yurttaşımızı İsrail ajanı diye idam etti"

İsveç Dışişleri Bakanı İranlı yetkililerle pek çok kez görüştükleri halde idamın önüne geçemediklerini açıkladı. Bakan Stenegard, "İdam cezası insanlık dışı, zalim ve geri döndürülemez bir cezadır." diyerek diğer AB ülkleriyle birlikte infazı kınadıklarını söyledi.

BİA Haber Merkezi

İran Yüksek Mahkemesi toplantı halinde /Fotoğraf: Mehr haber Ajansı

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, İran’ın bir yurttaşlarının İsrail’in istihbarat teşkilatı Mossad adına casusluk yaptığı iddiasıyla idam ettiğini söyledi.

Stenergard, idam edilen kişinin İran’da geçtiğimiz haziran ayında gözaltına alındığını, bu konuyu İranlı yetkililerle defalarca görüştüklerini belirtti. Stenegard, "İdam cezası insanlık dışı, zalim ve geri döndürülemez bir cezadır. İsveç, Avrupa Birliği’nin geri kalanıyla birlikte, her şartta uygulanmasını kınamaktadır" dedi

İran yargı gücünün organı Mizan Haber Ajansı’nın geçtiği haberde, Kuroş Keyvani adındaki kişinin  Mossad’a İran’daki hassas yerlerle ilgili görüntü ve bilgi sağlamaktan suçlu bulunduğu ve idam cezasına çarptırıldığı bildirildi. Habere göre, idam cezasının Yüksek Mahkeme tarafından onaylanmasının ardından Keyvani Çarşamba sabah saatlerinde infaz edildi.

"İsveç, İranlı yetkililerle defalarca görüştü"

İsvaç Radyosu'nun haberine göre idamın açıklanmasının ardından İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, idam edilen kişinin kendi yurttaşı olduğunu bildirdi. Stenergard “bunun sorumluluğu tamamen İran’a aittir” dedi.

Bakan adı belirtilmeyen şahsın İran’da geçtiğimiz yıl haziranda gözaltına alındığını, İsveç’in ise bu konuyu İranlı yetkililerle defalarca görüştüğünü de belirtti.

(AEK)

Haber Yeri
Tahran-Stockholm
İsveç İran idam cezası 2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları
ilgili haberler
Hengaw İnsan Hakları Örgütü: İran temmuz ayında 96 kişiyi idam etti
4 Ağustos 2025
/haber/hengaw-insan-haklari-orgutu-iran-temmuz-ayinda-96-kisiyi-idam-etti-310112
İran, Mossad ajanı olmakla suçladığı 3 kişiyi idam etti
25 Haziran 2025
/haber/iran-mossad-ajani-olmakla-sucladigi-3-kisiyi-idam-etti-308790
İsrail'le çatışma sürerken İran, Esmail Fekri'yi idam etti
16 Haziran 2025
/haber/israil-le-catisma-surerken-iran-esmail-fekri-yi-idam-etti-308443
ANKARA GÖNDERDİ TAHRAN İNFAZ EDECEK
Türkiye'nin iade ettiği İranlı rapçi Tatalu'nun idam cezası kesinleşti
8 Haziran 2025
/haber/turkiye-nin-iade-ettigi-iranli-rapci-tatalu-nun-idam-cezasi-kesinlesti-308171
İran, Jîna Amini protestolarına katılan bir kişiyi daha idam etti
6 Ağustos 2024
/haber/iran-jina-amini-protestolarina-katilan-bir-kisiyi-daha-idam-etti-298296
İran, Kürt kadın gazeteci Ezizi'yi idama mahkum etti
25 Temmuz 2024
/haber/iran-kurt-kadin-gazeteci-ezizi-yi-idama-mahkum-etti-297876
