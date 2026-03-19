İsveç: "İran bir yurttaşımızı İsrail ajanı diye idam etti"

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, İran’ın bir yurttaşlarının İsrail’in istihbarat teşkilatı Mossad adına casusluk yaptığı iddiasıyla idam ettiğini söyledi.

Stenergard, idam edilen kişinin İran’da geçtiğimiz haziran ayında gözaltına alındığını, bu konuyu İranlı yetkililerle defalarca görüştüklerini belirtti. Stenegard, "İdam cezası insanlık dışı, zalim ve geri döndürülemez bir cezadır. İsveç, Avrupa Birliği’nin geri kalanıyla birlikte, her şartta uygulanmasını kınamaktadır" dedi

İran yargı gücünün organı Mizan Haber Ajansı’nın geçtiği haberde, Kuroş Keyvani adındaki kişinin Mossad’a İran’daki hassas yerlerle ilgili görüntü ve bilgi sağlamaktan suçlu bulunduğu ve idam cezasına çarptırıldığı bildirildi. Habere göre, idam cezasının Yüksek Mahkeme tarafından onaylanmasının ardından Keyvani Çarşamba sabah saatlerinde infaz edildi.

İsvaç Radyosu'nun haberine göre idamın açıklanmasının ardından İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, idam edilen kişinin kendi yurttaşı olduğunu bildirdi. Stenergard “bunun sorumluluğu tamamen İran’a aittir” dedi.

