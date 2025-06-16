İsrail'le çatışma sürerken İran, Esmail Fekri'yi idam etti

İran ile İsrail arasında tırmanan gerilim ortamında, İran makamları son aylarda İsrail adına casuslukla suçlanan kişilere yönelik idam cezalarının verilmesini, onaylanmasını ve infazını hızlandırdı.

İranlı yetkililer, son olarak bugün, 30 yaşındaki Tahranlı Esmail Fekri’yi İsrail adına casusluk yaptığı iddiasıyla gizlice idam etti.

Ghezel Hesar Cezaevi’nde infaz edilen Fekri’nin ailesi ve avukatı idamdan önce bilgilendirilmedi.

Hengaw İnsan Hakları Örgütü’nün aktardığına göre , 2022 yılında Tahran’da gözaltına alınan Fekri, Devrim Mahkemesi’nin 26. Dairesi tarafından “İsrail devletiyle işbirliği ve casusluk” suçlamasıyla yargılanmış, hakim İman Afşari tarafından idam cezasına çarptırılmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’yla (IRGC) bağlantılı yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, Fekri’nin İsrail istihbarat servisi Mossad’a stratejik noktalar ve önde gelen isimlerle ilgili gizli bilgileri maddi karşılıkla sızdırmaya çalıştığını öne sürerek infazı doğruladı.

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Son 30 ayda 13 idam

Ailesine yakın bir kaynak Hengaw’a yaptığı açıklamada, Fekri’nin üç yıl önce bir sokakta IRGC istihbarat ajanları tarafından gözaltına alındığını, beş ay boyunca IRGC’ye ait gözaltı merkezinde tutulduğunu, bu süreçte işkenceye uğradığını, avukatı ve ailesiyle görüştürülmediğini belirtti.

Hengaw, Esmail Fekri’nin “gizli ve intikamcı biçimde” idam edilmesini kınarken, benzer suçlamalarla idam cezası alan en az yedi tutuklunun daha infaz edilme tehlikesine dikkat çekti.

Örgüt, uluslararası insan hakları kuruluşlarını ve hukuk kurumlarını acil müdahalede bulunmaya çağırdı.

Hengaw’ın belgelediği verilere göre, son 30 ayda İran’da “İsrail’le işbirliği veya casusluk” suçlamasıyla en az 13 kişi idam edildi. Hak örgütü ayrıca Azad Shojaei, Edris Eli, Shahin Vasaf, Naser Bokorzadeh, Rasoul Ahmad Mohammad, Mohammad Amin Mahdi Shayesteh ve Ahmad Reza Jalali isimli yedi siyasi mahkûmun da aynı suçlamalarla infaz edilme riski bulunduğu bildirildi. (TY)