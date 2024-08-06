İran, Jîna Amini protestolarına katılan bir kişiyi daha idam etti

İran, 2022 yılında Jîna Mahsa Amini eylemlerine katılan 35 yaşındaki Yaresan Kürtleri'nden Reza Resayi idam etti.

Resayi, Amini eylemleri sırasında Albay Nadir Beyrami'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Uluslararası Af Örgütü'nün açıklamalarına göre; yargılama sürecinde Resaiyi, ağır işkencelere maruz kaldı. Mahkeme, hiçbir somut delil olmamasına, Resayi'nin video kayıtlarında olay yerine sonradan geldiği görülmesine rağmen Eylül 2023'te idam kararı verdi.

31 Aralık 2023'te İran Yüksek Mahkemesi cezayı onadı. Ceza onaylandıktan iki hafta sonra karar Kirmanşah eyaletinin Ceza İnfaz Dairesi'ne iletildi. Resayi bugün Dizel Abad Hapishanesi'nde idam edildi.

Resayi, Jîna Mahsa Amini protestoları gerekçe gösterilerek idam edilen onuncu kişiydi.

Ne olmuştu?

Doğu Kürdistan'ın Sakız kentinden başkent Tahran'a akrabalarını ziyarete giden 22 yaşındaki Jîna Mahsa Amini, erkek kardeşinin kullandığı aracı durduran ahlâk polisince gözaltına alınmıştı. Kardeşine, nasihat edilip serbest bırakılacağı söylenerek götürülen genç kadının, gözaltına alındıktan iki saat sonra komaya girdiği ve kaldırıldığı hastanede öldüğü ortaya çıktı.

İran devlet televizyonu Amini'nin dövüldüğü iddialarını yalanlayarak, polisin genç kadını "nasihat etmek ve eğitmek" üzere karakola götürdüğünü ve orada kalp krizi geçirdiğini söyledi. Amini'nin akrabaları, kadının herhangi bir kalp rahatsızlığı olmadığını açıkladı.

Devlet televizyonu bir polis karakolunda Amini olduğu söylenen bir kadının oturduğu koltuktan bir yetkiliyle konuşmak üzere kalktıktan sonra yere düştüğünü gösteren güvenlik kamerası kayıtları yayınladı. Ancak, görüntülerden kadının Amini olduğu doğrulanamadı.

Amini'nin dövülerek öldürüldüğü yolunda sosyal medyada yayılan iddialarını reddeden Tahran emniyeti ise konuyla ilgili açıklamasında, "Ayrıntılı araştırmalara göre, Amini'nin araca alınması sonrasında ve tutulduğu karakolda fiziksel bir temas olduğunu" reddetti.

Ancak, İran'ın yarı resmi Fars haber ajansı, Amini'nin ahlâk polisince dövülmesi nedeniyle komaya girdiğini duyurmuştu.

Amini'nin gözaltında hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve kent kent yayılan protestolar kısa süre içerisinde ülkenin her yerine yayılmıştı.

Aylar süren protestolarda 71'i çocuk en az 600 kişi İran polisi tarafından öldürülmüş, onlarca kişi idam edilmiş, en az 20 bin kişi gözaltına alınmıştı.