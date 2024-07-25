İran, Kürt kadın gazeteci Ezizi'yi idama mahkum etti
İran Mahkemesi, Kürt gazeteci ve kadın hakları savunucusu Peşxan Ezizi (Pakhshan Azizi)'ye idam cezası verdi.
Kürdistan İnsan Hakları Ağı’nın (KHRN) sitesinde yer alan habere göre; Tahran Devrim Mahkemesi’nden verilen kararda, Ezizi'nin "İslam hükümetine karşı silahlı ayaklanma başlatan ve liderleri isyana karışan gruplara üyelik" suçundan idama mahkum edildiği belirtildi.
Ezizi, 4 Ağustos 2023’te Tahran'ın Harazi kasabasında İran İstihbarat Güçleri tarafından gözaltına alındı.
11 Aralık 2023'te tutuklanan Ezizi, Evin Hapishanesi'ne nakledildi. Hapishaneden yazdığı mektuplarda gözaltı sürecinde ağır işkenceye maruz kaldığını anlatan Ezizi'nin “hukuki temsiliyet”, “adil yargılanma hakkı” gibi temel haklarından mahrum bırakıldığını söyledi.
16 Kasım 2009'da Tahran'da yaşayan Kürt öğrencilerin idamlara karşı düzenlediği protestolara katıldığı gerekçesiyle tutuklanan Ezizi, 4 ay tutuklu kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.
Tahliyesinin ardından, Kürt kadınlarının yaşamlarını araştıran Ezizi, son olarak Evin Hapishanesi'nden yazdığı mektupta yaşadığı işkenceleri kamuoyuna duyurmuş ve mücadeleyi büyütme çağrısında bulunmuştu.
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(RT)