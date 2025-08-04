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Yayın Tarihi: 4 Ağustos 2025 14:11
 ~ Son Güncelleme: 4 Ağustos 2025 14:56
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Hengaw İnsan Hakları Örgütü: İran temmuz ayında 96 kişiyi idam etti

İran, temmuz ayında çoğu uyuşturucu suçlarından olmak üzere 96 kişinin idam cezasını infaz etti. Bu rakam geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 74'lük bir artışı işaret ediyor.  Söz konusu bilgiyi, Oslo merkezli Hengaw İnsan Hakları Örgütü açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Hengaw İnsan Hakları Örgütü: İran temmuz ayında 96 kişiyi idam etti
Kezvin Merkez Cezaevi/iranhr.net

Norveç/Oslo merkezli Hengaw İnsan Hakları Örgütü (Hengaw) İran’daki idamlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti’nin cezaevlerinde en az 96 kişinin idam edildiği belirtildi. 55 idamın kaydedildiği 2024 Temmuz ayına kıyasla bu yıl idam vakalarında yüzde 74 buçuk oranında artış kaydedildi.

Sadece dördü açıklanadı

İdamların sadece dördü İran hükümeti tarafından resmi olarak açıklandı. Bu infazların ikisi alenen gerçekleştirilirken, kalan ikisi gözlem örgütüne göre mağdurların ailelerine haber verilmeden gizlice yapıldı.

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İdam edilenlerin çoğu uyuşturucu suçlarından hüküm giymiş kişilerdi. Hengaw’a göre bunlar toplam 46 vaka ile tüm idamların yüzde 48'ini oluşturuyor. İdam edilenlerin en az 11'inin de Kürt olduğu belirtiliyor.

Tahminen 909 kişi idam edildi

Öte yandan İran yetkilileri perşembe günü üç mahkumun parmaklarını kesti, bu durum uluslararası toplum tarafından yaygın şekilde kınandı.

Hengaw'a göre İran 2024'te tahminen 909 kişiyi idam etti ve idam edilen Kürtler toplam infazların yüzde 20'sini oluşturdu.

İnsan hakları örgütleri, Tahran'ın özellikle azınlık grupları ve İran hükümetini protesto eden kişiler için idam cezasını uyguladığını değerlendiriyor ve bu durumu eleştiriyor.

Uluslararası Af Örgütü'ne göre İran, idam cezasının infazı bakımından dünya genelinde ikinci sırada yer alıyor.

Suçlamalar

Hengaw paylaştığı bilgilere göre, Temmuz ayındaki idamların büyük çoğunluğu uyuşturucu suçlarıyla ilgili:

Siyasi aktivistler: 2 vaka
Uyuşturucuyla ilgili suçlar: 46 vaka
Planlı cinayet: 43 vaka
Tecavüz: 5 vaka

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Uluslararası Af Örgütü Hengaw idam cezaları İran
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